端午連假離島航班9萬4713座位 15日上午開放訂位

今年端午節有3天連假（6月8日至6月10日），交通部民用航空局宣布，6月7日至6月11日為航空疏運期，澎湖、金門、馬祖3離島管制航線將提供1042架次，共計9萬4713個座位數，並自4月15日上午9點起開放訂位。

民航局表示，今年端午節規畫6月7日至6月11日為航空疏運期，共計5天。端午節連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規畫航班。

民航局指出，在各航線運能提供方面，澎湖航線544架次、53014個座位數；金門航線380架次、33664個座位數；馬祖航線118架次、8035個座位數；上述3離島航線（不含澎湖-金門航線）共計提供1042架次、9萬4713個座位數，已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

民航局提醒，此次端午節連假，於尖峰時段6月7日至6月9日台灣出發往離島方向，以及6月9日至6月11日離島出發回台灣方向機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」使用限制，以使有限空運資源獲得更有效利用。旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位。