快訊

詭異阿婆「每天清晨揹1袋小狗去墓園」 鄰居追上發現真相當場淚崩

不忍了！男歌手曝黃子佼私下「目中無人嘴臉」全曝光

被蔥價打倒？惹怒民怨多重風暴 韓國執政黨輸掉國會大選

聽新聞
test
0:00 / 0:00

端午連假離島航班9萬4713座位 15日上午開放訂位

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
端午連假離島航班提供9萬4713個座位，15日上午開放訂位。本報資料照片
端午連假離島航班提供9萬4713個座位，15日上午開放訂位。本報資料照片

今年端午節有3天連假（6月8日至6月10日），交通部民用航空局宣布，6月7日至6月11日為航空疏運期，澎湖、金門馬祖3離島管制航線將提供1042架次，共計9萬4713個座位數，並自4月15日上午9點起開放訂位。

民航局表示，今年端午節規畫6月7日至6月11日為航空疏運期，共計5天。端午節連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規畫航班。

民航局指出，在各航線運能提供方面，澎湖航線544架次、53014個座位數；金門航線380架次、33664個座位數；馬祖航線118架次、8035個座位數；上述3離島航線（不含澎湖-金門航線）共計提供1042架次、9萬4713個座位數，已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

民航局提醒，此次端午節連假，於尖峰時段6月7日至6月9日台灣出發往離島方向，以及6月9日至6月11日離島出發回台灣方向機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」使用限制，以使有限空運資源獲得更有效利用。旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位。

航線 金門 馬祖

延伸閱讀

禍從天降！廖老大名貴超跑運澎湖參賽 貨櫃突掉落砸毀千萬保時捷

另類受害者！兩岸關係衝擊金門觀光「慘」業 店家嘆：比疫情期間還慘

獨／金門翻船、釣客迷航牽動兩岸僵局 陸方擬5月初赴金門第二階段復談

花蓮強震效應暫不上山 布袋澎湖海上藍色公路熱絡觀光旺

相關新聞

影／藏壽司分店陸續爆食物中毒 侯友宜：12家分店嚴厲查察

連鎖壽司品牌藏壽司淡水站前店、新莊宏匯店，先後爆發疑似食物中毒事件，新北市長侯友宜今表示，藏壽司爆發食物中毒後，第一時間...

跟團遲到2分鐘！港女遊台灣參加1日遊 怒訴遭導遊遺棄 網友不支援

旅行團時間緊湊，導遊事前必定要求旅客必須準時集合。有港女和2名韓國籍朋友日前到台灣旅遊，參加九份十份1日遊，港女聲稱因腹瀉，所以遲了1至2分鐘前往集合地點，但導遊卻不等齊人，按時吩咐司機開車離開，即使友人和其他團友要求停車，但導遊仍然堅持離去。

高雄直飛香港！長榮開闢新航線 今早首航滿班出航

高雄國際機場仍未脫離新冠肺炎疫情影響，今年3月的航運量與疫情前相比，只恢復7成7，但長榮航空看好旅客需求，開闢高雄-香港...

放陷阱遭誤解「抓熊」 部落：布農文化自古獵熊是禁忌

花蓮縣卓溪鄉近年台灣黑熊出沒頻繁，以套索陷阱（俗稱山豬吊）防範野豬的同時也出現黑熊誤踩陷阱情事發生，當地部落因此常遭外界...

LINE免費貼圖3款來了！「就是醬子喵」超可愛 天菜男神表情圖超尬必用

聯合新聞網《科技玩家》4月第2波限時LINE免費貼圖來囉！此次非常推薦「LINE GO × 就是醬子喵」和「LINE購物護照★織花雑貨店媽媽愛用語」，貼圖文字都相當生活化，而電影《特技玩家》也製成貼圖，雖說有天菜男神萊恩葛斯林和女主角艾蜜莉布朗加持，但整個貼圖看起來有點尷尬，想要搞笑使用這系列也很適合下載，還能用180天呢。讀者可別錯過囉。

端午連假離島航班9萬4713座位 15日上午開放訂位

今年端午節有3天連假（6月8日至6月10日），交通部民用航空局宣布，6月7日至6月11日為航空疏運期，澎湖、金門、馬祖3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。