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舞台上的兩對雙胞胎 雙子二重奏攜手日本姊妹宜蘭演出

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
「雙子二重奏」與「Marimba Twins」4月20日在宜蘭演藝廳、26日在台北誠品表演廳演出。圖／雙子二重奏提供
「雙子二重奏」與「Marimba Twins」4月20日在宜蘭演藝廳、26日在台北誠品表演廳演出。圖／雙子二重奏提供

來自宜蘭雙胞胎打擊樂組合「雙子二重奏」簡任廷、簡任佑，和同為雙胞胎的日本木琴姊妹「Marimba Twins」石田真步、真知，展開台日兩地巡迴音樂會，4月20日將回到宜蘭。難得與另一對雙胞胎演奏家合作，簡任廷也很訝異，「回到第一次和弟弟排練時的默契感」。

雙子二重奏成立於2014年，兄弟倆來自宜蘭一間鐵工廠，從小在工廠內各種聲響的薰陶下，走上音樂之路，遠赴丹麥音樂學院深造，在雙胞胎心有靈犀的默契下，在歐洲各音樂節、比賽中嶄露頭角，去年獲選為美國國務院中央舞台音樂演出團隊，代表台灣到甘迺迪中心巡演1月。

談起這次和石田姊妹的合作，簡任廷回憶，最早是6年前在台北國家音樂廳的一場比賽中遇到，「難得又是一對雙胞胎打擊樂家」，4人閒談中不經意地提到，若一起演出一定很酷；去年初，在東京轉機時巧遇，說好今年一定要一起上台，沒多久就敲定了台日兩地、4場巡演。

雙子二重奏和Marimba Twins上月先在廣島、東京演出，第一次與另一對雙胞胎合作，簡任廷說「好像第一次和弟弟排練時的契合感」；音樂家合奏，在速度、節拍、音色等各種細節都要磨合，一般練習時間可能要上月，但簡氏兄弟與石田姊妹，只花了一周就搭配得絲絲入扣，「真的很難得」。

在日本兩場演出大獲好評後，兩對雙胞胎本月移師台灣，4月20日先在宜蘭演藝廳，26日到台北誠品表演廳，購票可至Opentix售票系統。演出內容包含雙子二重奏獻上的台灣民謠改編如「望春風」，和Marimba Twins演出的「烏達奎普阿庫柏德」木琴經典曲目，當然也有4人合演，融合台日不同風格的「荷西」等四重奏作品。

簡任廷說，和石田姊妹的合作感覺非常好，會考慮繼續合作，擴充這次巡演的曲目，探索更寬廣的音樂可能性。疫情過後他們主要以台灣為基地，這次巡演結束會先休息一陣子，再赴歐洲錄製新曲目，目前也還在洽談美國的巡演，「立足台灣，面向世界」。

台灣打擊樂家「雙子二重奏」與日本木琴姊妹「Marimba Twins」同為雙胞胎打擊樂組合，合作巡演亞洲，上月在日本廣島、東京，本月來到台灣。圖／雙子二重奏提供
台灣打擊樂家「雙子二重奏」與日本木琴姊妹「Marimba Twins」同為雙胞胎打擊樂組合，合作巡演亞洲，上月在日本廣島、東京，本月來到台灣。圖／雙子二重奏提供
兩對雙胞胎組合同台演出，展現驚人默契，與其他人磨合要花1個月，他們1周就上軌道了。圖／雙子二重奏提供
兩對雙胞胎組合同台演出，展現驚人默契，與其他人磨合要花1個月，他們1周就上軌道了。圖／雙子二重奏提供

宜蘭 雙胞胎 音樂會

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