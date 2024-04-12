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跟團遲到2分鐘！港女遊台灣參加1日遊 怒訴遭導遊遺棄 網友不支援

香港01／ 撰文：田中貴
港女和朋友參加一日遊旅行團欣賞十份瀑布。（非當事人/facebook群組「台灣攝影の旅Taiwan Photography Tourist」）
港女和朋友參加一日遊旅行團欣賞十份瀑布。（非當事人/facebook群組「台灣攝影の旅Taiwan Photography Tourist」）

旅行團時間緊湊，導遊事前必定要求旅客必須準時集合。有港女和2名韓國籍朋友日前到台灣旅遊，參加九份十份1日遊，港女聲稱因腹瀉，所以遲了1至2分鐘前往集合地點，但導遊卻不等齊人，按時吩咐司機開車離開，即使友人和其他團友要求停車，但導遊仍然堅持離去。港女只能眼望遊覽車離開，自行召Uber前往下一個目的地，繼而與導遊理論，她事後與2名友人決定離團，同時向台灣交通部觀光署投訴，以及向媒體講述當時情況。涉事導遊回應當地媒體時指，過往試過待等候遲到團友，結果被其他準時團友投訴，所以「不會等，一分鐘也不能晚」。

事件惹來當地網友關注，但大部份意見都不支持投訴人，反指「自己身體不舒服會趕不及，應該要提前告知導遊」、「跟團不能遲到，遲到要告訴導遊什麼原因」、「但第一次聽到台灣團這麼準時的，我也想報名這間」。

港女Cody接受接受當地媒體訪問時表示，本月3日和2名韓國籍朋友赴台旅遊，參加了九份十份1天遊旅行團，當時剛上車，認為導遊對旅客下馬威，要求他們在車上不可以拍照，以及不能錄取其聲音，他們唯有遵從。

然後他們抵達十份欣賞瀑布，Cody因腹瀉而耽誤到集合時間，當時遲了大約1至2分鐘時間，但導遊已經決定不會等候，吩咐司機開車，Cody眼白白目送遊覽車離開，唯有自行召Uber前往往下一個目的地。

Cody事後從朋友口中得知，朋友當時立即向導遊說明未人齊，其他人見狀要求停車，但導遊表示遲到就是不會等，即使朋友要求下車尋人，遊覽車都不會停車，Cody形感感到生氣，反問「如果是韓國老人家，沒有手機不會叫車，在路上被車撞怎麼辦？」，由誰負責任，最新她和友人決定離團，並向台灣交通部觀光署投訴，以及接受當地媒體訪問。

涉事導遊回應當地媒體指，過往遇過數次類似情況，即使願意等候，「反而被其他客人投訴了」，強調「我不會等，分鐘也不能晚」，有人遲到1分鐘，其他40多名團友後面行程全部都會亂掉，涉事旅行社亦指，1日遊旅客遲到都無辦法，始終都要顧及其他人。

多名網友留言支持旅行社，指「難道要全車等你？」、「知不知道這樣會耽誤後面行程嗎？」、「支持開走」，但亦有人體諒涉事港女，認為始終身體不適，很難準時集合。

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文章授權轉載自《香港01》

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