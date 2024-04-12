梅雨何時來？ 賈新興：今年環境建立時間偏晚

今年梅雨何時來？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，有利梅雨建立指標顯示，研判今年環境建立時間比氣候正常值偏晚， 預估6月上旬左右才建立。另外，5月8日至12日，以及5月17日至21日，研判有受鋒面影響的機率。

未來氣候趨勢和天氣重點部分，他說，明天午後苗栗以北山區、台中以南山區及宜花東山區有零星短暫雨，周日午後北部山區、宜蘭山區及南投山區有零星短暫雨。

賈新興表示，下周一午後新竹以北及宜蘭有零星短暫雨，下周二午後北部及宜蘭有零星短暫雨。下周三新竹以北、宜蘭及花東的山區午後有零星短暫雨。下周四午後新竹以北及宜花東有零星短暫雨，下周五彰化以北、南投及宜花山區午後有零星短暫雨。下周六至21日，午後南投以北山區及宜花山區有零星短暫雨。

展期預報資料顯示，4月中旬起至5月氣溫偏暖機率高。賈新興表示，降雨方面，觀察4月24日至5月5日有偏多雨的機率，之後至5月中旬，降雨仍以偏少的機率略高。