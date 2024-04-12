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虛擬人物性影像 未來兒少條例不管
衛福部保護司、iWIN網路內容防護機構今年研擬納管二次元兒少性影像，引發關注動漫文化的網友及創作者質疑。民進黨立委蔡易餘昨舉行協調會，最終決議未來兒少性剝削條例僅管理兒少性影像、真人所繪製的色情圖畫、ＡＩ生成的擬真色情圖畫等三種情況，不再限制虛擬人物。衛福部保護司指出，未來iWin等執行單位均須遵守。
昨會議包括衛福部、法務部及動漫遊戲（ＡＣＧ）相關代表均參與。蔡易餘指出，最終達成四項共識，包括針對兒少性影像、以真人所繪製的色情圖畫、ＡＩ生成的擬真色情圖畫，依兒少性剝削條例規定處理；動漫如有內容含暴力、性虐待或人獸性交等無藝術性、醫學性或教育性價值，依刑法處理。
至於針對兒少不宜觀看者，依兒少法，請平台業者補正相關防護措施，而ＡＣＧ相關代表協會應正式函文衛福部，對會中形成共識部分為法令解釋。
衛福部次長李麗芬表示，將盡快函釋告知中央各部會、地方政府與涉相關議題的公學會及民團，了解兒少虛擬性影像規範範圍。至於各界希望iWin、衛福部訂出虛擬兒少性影像下架指引，保護司副司長郭采榕說，函釋法規位階高，發布後相關指引不得牴觸，iWin是否擬定操作手冊，衛福部尊重iWin作法。
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