聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北戲劇獎推出 劇場界拚追上韓流

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
台北戲劇獎於5月1日起受理報名，預計明年6月頒獎。圖／台北市文化局提供
台北戲劇獎於5月1日起受理報名，預計明年6月頒獎。圖／台北市文化局提供

專屬台灣戲劇界獎項「台北戲劇獎」下月起受理報名，預計明年6月辦頒獎典禮。文化局長蔡詩萍昨說，表演藝術界盼了20多年，北市先行，也歡迎文化部辦台灣戲劇獎；劇場界人士指出，業界期盼多時，畢竟早有金鐘、金馬，連走鐘獎都辦5屆，獎項對整體產業很重要，「相信追上韓國不需太久」。

「台北戲劇獎」記者會在台北表演藝術中心舉辦，獎項囊括作品獎、個人獎及特別貢獻獎共11項、13個名額，只要戲劇類演出作品在7月1日到12月31日，於台北市公有房地的劇場售票演出至少3場，皆可報名，由看戲觀察團現場評選，特別貢獻獎開放社會大眾推薦，總獎金270萬元。

蔡詩萍回憶，20多年前曾在劇場跑龍套，導演、演員紛紛期待專屬獎項，他一直放在心頭，上任後立即推動；未來也計畫提供中小型劇團在西門紅樓以「定目劇」演出，中小型劇團在大型場館演出成本過高，紅樓場館能容納250到300人，相當適合。

全民大劇團團長謝念祖笑說，獎項很重要，「就是要有明星，造星最快就是得獎」。這次廣納各界意見，保證還是會被罵，希望罵聲小一點，總比無聲無息好。

台北表演藝術中心董事長王文儀說，音樂劇現在蓬勃發展，辦戲劇獎是很好的時機，太早可能不成熟、沒準備好；之後又太晚。至於能否追上韓國戲劇界？王認為，韓國演員訓練時就強調在舞台上要吸睛，台灣訓練較內斂，不過這3年台灣演員表現自己的力道、動能有所不同，也有許多具高辨識度的作曲家，追上韓國指日可待。

劇場 台北表演藝術中心

延伸閱讀

LOL／T1粉怒送Riot韓國分部花圈 稱電競公正性已死、為《英雄聯盟》祈冥福

培育中小型劇團 北藝董事長：追上韓國不會太久

戲劇圈喜事「台北戲劇獎」開跑 業界笑：要有被罵準備

韓國捐50萬美元助花蓮 外交部盼良善力量持續擴散

相關新聞

高雄民生醫院開錯刀／經手5人皆未確認患者身分 中風翁遭胸腔引流

高雄市立民生醫院本月四日爆「開錯刀」嚴重醫療疏失，要幫胸腔膿疱病患做引流手術，卻錯把隔壁床的低血壓患者推入開刀房，全程經...

高雄民生醫院開錯刀／嚴重醫療疏失 衛福部專案調查

「難以想像這麼嚴重的醫療疏失竟在台灣發生。」針對高雄市立民生醫院發生開錯刀事件，台灣醫務管理學會理事長洪子仁與社區醫院協...

高雄民生醫院開錯刀 醫師翻出徵才條件傻眼：能不出包嗎？

高雄市立民生醫院發生「開錯刀」醫療疏失，院方表示，主刀醫師陸希平未按手術標準流程才鑄成大禍，院長顏家祺也遭拔官。胸腔科名醫蘇一峰找出民生醫院...

健康主題館／6種關節疼痛 如何止痛？

許多中老年人有關節疼痛問題。據統計，45歲至60歲的人30%有關節疼痛困擾，長者高達60%有關節疼痛問題發生。關節疼痛宛...

藏壽司再爆1分店吃完腹瀉 新北稽查轄內4家皆有衛生缺失

知名連鎖壽司店藏壽司近期多起疑似食物中毒事件，新北已停業2家分店、台北也停業1家分店，新北衛生局今再度獲報藏壽司新店威秀...

突發性耳聾 竟是睡眠呼吸中止症作祟

鼾聲可以從2樓傳到1樓，加上健忘，原來是重度睡眠呼吸中止症作祟。重度睡眠呼吸中止症可能影響內耳，造成突發性耳聾、增加耳鳴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。