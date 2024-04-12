台北戲劇獎推出 劇場界拚追上韓流

專屬台灣戲劇界獎項「台北戲劇獎」下月起受理報名，預計明年6月辦頒獎典禮。文化局長蔡詩萍昨說，表演藝術界盼了20多年，北市先行，也歡迎文化部辦台灣戲劇獎；劇場界人士指出，業界期盼多時，畢竟早有金鐘、金馬，連走鐘獎都辦5屆，獎項對整體產業很重要，「相信追上韓國不需太久」。

「台北戲劇獎」記者會在台北表演藝術中心舉辦，獎項囊括作品獎、個人獎及特別貢獻獎共11項、13個名額，只要戲劇類演出作品在7月1日到12月31日，於台北市公有房地的劇場售票演出至少3場，皆可報名，由看戲觀察團現場評選，特別貢獻獎開放社會大眾推薦，總獎金270萬元。

蔡詩萍回憶，20多年前曾在劇場跑龍套，導演、演員紛紛期待專屬獎項，他一直放在心頭，上任後立即推動；未來也計畫提供中小型劇團在西門紅樓以「定目劇」演出，中小型劇團在大型場館演出成本過高，紅樓場館能容納250到300人，相當適合。

全民大劇團團長謝念祖笑說，獎項很重要，「就是要有明星，造星最快就是得獎」。這次廣納各界意見，保證還是會被罵，希望罵聲小一點，總比無聲無息好。

台北表演藝術中心董事長王文儀說，音樂劇現在蓬勃發展，辦戲劇獎是很好的時機，太早可能不成熟、沒準備好；之後又太晚。至於能否追上韓國戲劇界？王認為，韓國演員訓練時就強調在舞台上要吸睛，台灣訓練較內斂，不過這3年台灣演員表現自己的力道、動能有所不同，也有許多具高辨識度的作曲家，追上韓國指日可待。