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因應基隆捷運發展 五堵貨運聯絡道擬延伸到新北台五線

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
因應基隆捷運發展，五堵貨運聯絡道擬延伸到新北台五線。圖／交通處提供
因應基隆捷運發展，五堵貨運聯絡道擬延伸到新北台五線。圖／交通處提供

基隆市長謝國樑今天主持「基隆捷運推動專案小組」第25次會議，討論因應基隆捷運帶動北五堵的發展，指示聯接國道一號五堵交流道至台五甲線（明德三路）的五堵貨運聯絡道，應研議打通延伸至新北市台五線，以有效紓解未來區域增加交通流量。

交通處指出，基隆捷運預計122年完工後通車，其中北五堵站周邊以朝向基隆科技園區的方向進行發展，後續開發將產生大量的就業人口，但衍生上下班通勤車流，再加上國道一號未來拓寬工程吸引的車流量，將使北五堵貨運聯絡道瓶頸路段交通更為惡化。

交通處長王圳宏說，為紓解前述都市開發的交通量，市府正積極規畫延伸五堵貨運聯絡道以串連台五甲線（基隆市明德三路）與台五線（新北市新台五路）。

市府說明，因新闢路線用地涉及基隆市與新北市交界，且該新闢道路主要目的為疏導國道一號、五堵聯絡道、台五線及台五甲線之交通流量，屬公路系統聯絡道，後續將洽新北市政府與交通部等中央單位持續溝通研議辦理方式及所需經費，以預留基隆市北五堵及新北市保長坑地區的發展動力。

謝國樑表示，除五堵的基隆科技園區外，將全面地從全市交通系統的發展高度，系統性檢討全市交通問題與市區道路開闢情形，盤點因應未來市區發展所需開闢之優先順序，以有效集中資源，計畫性逐步帶動基隆市未來百年的產業升級與城市發展。

基隆捷運 謝國樑

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