開一段新的台7線 宜蘭B聯絡道員山延伸段代替舊路段

宜蘭縣政府推動宜蘭B聯絡道員山延伸計畫，開闢3.7公里長的台7線替代道路，預估總經費18億元，盼爭取中央全額補助；交通部長王國材表示，新闢的聯絡道與舊的台7線換線，成為新的台7線，就是朝省道方向辦理，有望爭取專案補助，盡量提高金額甚至全額補助。

縣府交通處長黃志良表示，台7線是宜蘭東西向重要道路，四縱六橫路網之一，但部分路段如宜蘭市區附近，寬度僅15公尺，易造成壅塞，且兩側民宅眾多，拓寬需要45億元經費，不如另闢一條新路，從宜蘭B聯絡道即現在的縣道190縣民大道，拉出延伸段連接台7線。

目前計畫道路全長3.7公里，西起台7線115K+500靠近尚惠路口，東至嵐峰路與進士路口接上縣民大道，總經費18億6168萬元，包含8億4800萬元工程費、10億1369萬元用地及拆遷補償費用。縣府2020年提報計畫，去年3月通過環評，今年1月送建設計畫審議，4月提出修正計畫再審。

黃志良說，延伸段完工後，可以串聯宜蘭與員山，既減緩台7線壅塞，也降低員山市區交通衝擊，困難的部分縣府來做，完工後可以當作一條新的省道；另一方面，18億元經費對縣府來說相當巨大，希望中央全額補助。

公路局表示，若納入生活圈計畫，則全國統一補助比例為中央81%、地方19%，但本案開闢的延伸道路有機會和台7線換線，新闢的路段和縣道190成為台7線，舊台7線變成縣道，交給縣府管養，如此一來可以用生活圈計畫以外的專案補助。