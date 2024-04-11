宜蘭鐵路高架拚2034年完工 縣府負擔百億「7年才付清」盼中央補全額

宜蘭鐵路高架化計畫爭取2034年完工，宜蘭到羅東段總經費491億元，較原計畫高出約1倍，宜蘭縣政府分攤配合款也從54億元上升到104億元，財政拮据的情況下需要花費7年支付，且勢必排擠其他預算，盼中央全額補助。交通部長王國材建議，朝專案協商辦理。

王國材今天與立法院交通委員會赴宜蘭考察，第一站到宜蘭縣議會聽取宜蘭各大重要交通建設報告，包含高鐵延伸宜蘭、鐵路高架化、台62線延伸頭城、國道5號銜接蘇花改、蘇花公路安全計畫等，宜蘭縣長林姿妙、立委陳俊宇、議長張勝德等人也到場。

鐵道局報告，宜蘭到羅東鐵路高架計畫全長15.85公里，從四城站南端到冬山站北端，宜蘭、二結、中里、羅東改為高架站，取消9處平交道，並在高鐵預定特區新增宜蘭新站，與高鐵宜蘭站共構；新的高架車站會配合地方需求，加入人文、商業特色，外觀設計結合風土民情，一樓設置商業空間。

鐵道局指出，目前正在辦理綜合規畫與環評，今年2月29日開期末報告審查會議，4月底複審；環境部2月22日開第2次專案小組初審，鐵道局修正環說書後，4月2日以送環境部續查，爭取6月通過；整案預計獲核定後10年通車，爭取2034年完工。

宜蘭縣府交通處長黃志良說，鐵路高架化最初規畫時，地方配合款是54億元，這幾年社會變化，總經費上漲到491億元，地方配合款也增加到104億元；縣府1年可運用的建設財源約15億元，要花7年才能付完，而且這7年間其他施政計畫將無財源可用，對縣府負擔沉重，盼中央全額補助。

黃志良補充，宜蘭有其特殊性，是東部與北部最重要的交通樞紐，尤其這次地震過後，交通建設工程不只要考慮工程可行性、交通需求，更要從防災救災的角度思考；改善宜蘭交通也代表東部交通向前邁步，對提升防災、救災、抗災的能力、韌性至關重要。

鐵道局回應，全台灣只有台中的鐵路高架化是中央負擔全額，當時早於2012年，補助經費分攤要點尚未公布；全省其他所有縣市的鐵路高架化，地方政府都要分攤部分。過去的案例大多是爭取專案協商，雖然無法全額補助，有機會調高補助額。