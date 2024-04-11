部落客提醒赴韓旅遊必留「1物」：不拿很麻煩 一票苦主有共鳴

出國旅行若現金不夠，可以使用信用卡，既方便又能賺回饋，但要注意刷卡金額是否正確，避免金額被刷錯。知名部落客「太咪」提醒，去韓國遊玩時刷卡一定要留收據，因為刷卡時金額常常被刷錯，若沒有收據加上在國外刷錯事後才發現，就會相當麻煩。

知名部落客太咪在臉書粉專「太咪瘋韓國」發文提醒，在韓國刷卡就算收據再怎麼像垃圾都要留下來，因為他們「刷錯的次數真的很多」，沒有收據很麻煩，有的店家看不到結帳螢幕，給店員信用卡後大多都是對方幫忙簽名，然後就直接歸還信用卡和收據，若不拿收據根本不知道刷了多少金額。

太咪也表示，老公跟朋友吃飯喝酒被多刷三萬韓幣左右（約682元新台幣），不禁直呼「差了很多欸」，但收據上面沒有細項也搞不清楚，於是他回去確認後發現果然是刷錯金額。至於超市結帳因為品項多加上會有一些折扣品，於是他都盯著金額，然後一邊把商品塞到購物袋裡，她也提醒，吃東西的時候最好先大概計算一下再對照帳單，「在國外刷錯如果後來才發現就很麻煩，當下處理是最好的了」。

網友紛紛表示，「我有試過在便利店，店員一邊聊天一邊結帳，有一樣東西我就看著他刷兩次，那時韓文幾乎不會講，只好手指著，跟他說『扣叻，嘟啫，2（比手指）』真的自己要盯緊一點啦」、「真的超常刷錯，有時候東西很少還刷錯，我都覺得很奇怪是不是故意的」、「我都是刷會跳line通知的卡，刷前大概預算一下，刷的當下line會手機跟手錶都會跳出通知刷卡多少金額(韓圓跟台幣都顯示)，看有無誤差太大」、「我也有被便利商店店員直接代簽過，動作之流暢到我都不知道該露出什麼表情，收據是差旅人必備的東西，的確常常需要開口要才有」、「原來韓國會這樣！這次去要在好好注意了」。

有網友則分享經驗，「我是發現被少刷了還自己回去補刷，湯飯店的姨母們像看外星人一樣盯著我看」、「我都有留，但是很奇怪竟然有沒入帳的，1月到現在了，直接被請了一餐…」、「真的！我在建大的一間24小時烤肉店，兩個人吃烤肉，竟然刷了80多萬韓幣，真的是後來才發現，很傻眼」、「我上次公司聚餐也有發現多刷，只有我會檢查發票，隔天打電話去講馬上退我錢，雖然金額不大 但沒點就是沒點」。