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不只人受災 動團發起專業動物救援連署

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
0403大地震重創花蓮，天王星大樓傾斜嚴重，貓、雞等受困動物仍在等待救援。本報資料照片
0403大地震重創花蓮，天王星大樓傾斜嚴重，貓、雞等受困動物仍在等待救援。本報資料照片

花蓮天王星大樓因0403地震嚴重傾斜，台灣不只位於地震帶，每年也會遭受颱風、豪雨等侵襲，受災的不止是人，許多飼養管領的動物也同樣如此。台灣動物社會研究會發起連署台灣《災害防救法》裡，應納入動物救援。

天災不只造成人民生命、財產、身體的損害，也威脅家中的伴侶動物，0403花蓮大地震造成天王星大樓倒塌，貓、雞等受困動物仍在等待救援。

研究會表示，國際動物保護相關法律均認為動物具有感知能力，可以感受恐懼、疼痛、緊迫與痛苦，我國《動物保護法》宗旨即為尊重動物生命，適用範圍應為「人為飼養或管領的脊椎動物」。

研究會指出，2022年美國通過PAW法案，建立中央的動物救援小組，法案內容則規範小組成員與職責，並涵蓋所有圈養動物，以利不幸發生災害時，受災的人與動物都能被即時平安救援。

研究會說，台灣現行《災害防救法》規範救援的對象只有人，因此平常搜救人員的訓練並不包括各種動物救援專業，即使是動物搜救專業人士，除非被判定有需要，否則也無法主動進入災區協助救援，許多救援設備、避難場所也有拒絕動物的情況。

研究會因此發起連署台灣《災害防救法》裡應納入動物救援，涵蓋依法須予保護的動物，並提出修法建議，希望有清楚法源依據，以利農業部動保司組成專業搜救、醫療、暫時安置動物的專業團隊，在災害發生時，能即時與救人的搜救隊共同進入災區，透過雙方合作發揮最好的生命救援。

修法建議包含新增災害防救應擴及所飼養或管領的脊椎動物；新增指定農業部為動物搜救處置的應變、訓練中央目的事業主管機關；各級政府整備項目應包含動物救援組織之整備、訓練、演習等。

0403花蓮大地震 農業部

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