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影／兒盟再傳資源分配不均 立委呼籲衛福部徹查

攝影中心／ 記者陳正興／台北即時報導
兒福聯盟再爆資源分配不均爭議，立委邱志偉上午舉行記者會，要求衛福部徹底稽查兒福聯盟訪視、查核機制，並加強督導用人管理，避免濫用志工事件再次發生。記者陳正興／攝影
兒福聯盟再爆資源分配不均爭議，立委邱志偉上午舉行記者會，要求衛福部徹底稽查兒福聯盟訪視、查核機制，並加強督導用人管理，避免濫用志工事件再次發生。記者陳正興／攝影

民進黨立委邱志偉上午舉行「兒福聯盟再出包，志工心寒遭濫用」記者會，邱志偉表示近日接獲爆料，指兒福聯盟因為訪視、查核不確實，導致志工疑似為非弱勢家庭提供免費家教，對此，該名志工除了認為教學資源遭到浪費，更非常心寒而不願再為兒盟付出。邱志偉強調兒福聯盟接連爆出爭議絕非偶然，要求衛福部徹底稽查兒福聯盟訪視、查核機制，並加強督導用人管理，避免濫用志工事件再次發生。

立委邱志偉轉述，該名志工加入兒盟小太陽志工隊近3年，免費提供課後輔導、孩童接送、孩童陪伴，確實幫助過許多孩子。但在某次前往北市北投區某大樓提供免費家教後，驚覺該家庭父母自費讓小孩學習彈鋼琴，卻使用兒盟免費資源來替小孩補習。該名志工氣憤表示，「小孩的琴藝甚佳，學習鋼琴的補習費用也不便宜，家教資源應該用在需要的家庭身上，而非排擠弱勢資源。」志工更透漏，該名家長還私下向兒盟社工打聽，有無其他免費補助的可申請。事後向兒福社工反應此事，卻遭冷淡回應，致使該名志工心寒退出小太陽志工隊，不願再為兒盟提供專業服務。

立委邱志偉質疑，衛福部社家署自106年起針對兒少及家庭社區支持服務方案，近8年來提供地方政府及民間團體超過6億元的補助，且補助金額逐年遞增，113年補助金額更高達1億5千萬，但兒少悲劇卻不斷發生且資源遭濫用，又無足夠的監督機制。邱志偉呼籲衛福部主管機關在提供補助的同時，一定要盡到監督的角色，而不是錢發下去就不用追蹤。針對弱勢案主的媒合機制，也應該督促社工落實訪視，莫讓志工提供服務同時卻權益受損。

針對兒盟志工遭濫用，邱志偉提出三點訴求，包含：1、增強學齡兒童到校訪視次數及教育單位交流，確保脆弱家庭案主資格未遭濫用；2、加強督導用人機關管理，以避免志工遭濫用；3、強化宣傳志工申訴管道、資訊公開透明；盼能透過多方面監督、公開透明的申訴，讓社工及志工的資源能夠妥善分配。

兒福聯盟 社工 邱志偉

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