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動保團體呼籲禁用獸鋏 陳駿季：將修法全面禁用
立法院經濟委員會上午會議審議「野生動物保育法」修法草案，同時動保團體於院外進行抗議活動，呼籲修法全面禁止使用捕獸鋏及金屬套索，且廣告、電商平台等也要一併處置、下架。對此農業部代理部長陳駿季表示，「動物保護法」已在2021年全面禁止使用獸鋏，但「野生動物保護法」目前准許農民防治獸害及原住民傳統文化、祭儀、自用，可例外使用獸鋏，但獸鋏對野生動物傷害性高，故此次修法欲全面禁用獸鋏，未來不論預防農損或原住民狩獵，都不可以使用獸鋏。
陳駿季進一步指出，現在原住民傳統狩獵或山區農民為防止野生動物造成損失，仍會使用山豬吊，目前卻沒有更有效且安全的裝置可取代，如果立法全面禁用山豬吊，恐使民間使用傷害性更大的毒餌用於防治野生動物。並指出，農業部已研發、推廣改良式獵具，正積極輔導原住民及山區農民替換使用，至今已換發3373件，允諾1年內積極溝通、完成輔導改用改良式獵具後，公告禁用山豬吊。
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