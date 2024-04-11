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遲緩兒通報10年飆升8成 家長善用1工具把握大腦黃金期

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
內政部最新統計，今年4月新生兒僅9643人，死亡數為1萬5572人，負成長5929人，連年「生不如死」。本報資料照
內政部最新統計，今年4月新生兒僅9643人，死亡數為1萬5572人，負成長5929人，連年「生不如死」。本報資料照

嬰幼兒成長過程中可能因先天基因、後天環境等因素造成「發展遲緩」，若能及早診斷介入，對日後發展相當有幫助。而衛福部統計，112年疑似發展遲緩兒童的通報數增加至3萬4781人，較10年前成長8成。國健署長吳昭軍表示，嬰幼兒發展大腦黃金期是0至3歲，家長應關注孩子成長狀況，並記錄於「兒童健康手冊」，若有發現孩子有發展遲緩症狀，應儘速就診諮詢、篩檢。

衛福部國健署表示，兒童成長及發展過程中，可能因為兒童先天生理條件或成長環境的影響，造成兒童的發展遲緩，若能及早診斷，並接受早期療育，對日後發展是一個相當重要的關鍵。

吳昭軍說，過去家長常有「大隻雞慢啼」的觀念，輕忽了孩子發展狀況，而錯失治療的良機。事實上，嬰幼兒大腦與身體各部位是循序漸進的發展，尤其，大腦發展的黃金高峰期約落在0至3歲，此時神經系統可塑性大。

台灣社會如今孩子生得少，每個孩子更都是寶。國健署婦幼健康組簡任技正林真夙表示， 113年國健署依健保6分區補助10家兒童發展聯合評估重點中心，以及補助各縣市總計75家兒童發展聯合評估中心，以提升服務量能，家中若孩子有疑似發展遲緩，可盡快接受兒童發展評估，掌握早療的時機，為日後的改善效果達到最好的成效。

衛福部統計，112年疑似發展遲緩兒童的通報數增加至3萬4781人，較10年前成長8成，顯示兒童發展評估需求逐年增加。林真夙說，為提供疑似多重發展遲緩兒童整合性發展評估服務，國健署113年度編列2.33億元，較111年0.6億元成長近4倍，除了補助75家兒童發展聯合評估中心外，再擴大補助全國10家兒童發展聯評重點中心，持續提高發展評估量能及可近性，預估可服務達4萬人，如加上地方自行補助之評估醫院，則約可達4.5萬人。

「3歲前為孩子最關鍵的黃金療育期。」吳昭軍提醒，家長及主要照顧者平時應多觀察孩子的成長狀況，記錄於兒童健康手冊，尤其是以紅字標示的發展警訊題項，因此當家長發現孩子有發展遲緩問題時，應及早接受療育，若家中孩子無法做到，應儘速至兒科診所諮詢及初步篩檢。

國健署 衛福部 黃金

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