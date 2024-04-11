勞部推「移工一站式服務」協助移工與雇主攜手共享雙贏

移工已成為台灣家庭照護不可或缺的一環，為了讓家事移工儘早融入台灣社會，減輕家庭照顧負擔，勞動部112年1月1日起開辦「移工一站式服務」，於桃園及高雄成立「移工一站式服務中心」，安排移工接受3天2夜講習課程，並協助雇主完成各項移工入國時的法定應申辦事項(含聘僱許可、居留許可、職災保險及全民健保)，且講習課程及講習期間膳宿需求均由勞動部負擔，雇主無須另外付費。

台灣老年人口成長快速，長照勞動力需求大增，根據統計資料顯示，截至2月止，家庭看護及家庭幫傭移工計21萬9282人，移工已成為台灣家庭照護不可或缺的一環。勞動部表示，「移工一站式服務」適用對象為從事家庭看護及家庭幫傭工作且5年內未曾參加講習之外國人，移工來台後需先接受3天2夜的講習，再由雇主或仲介接送返回雇主處工作。

移工有時候容易有生活適應不良的情形，也影響到其工作表現，但參加完講習後的移工，對於生活及工作可能遇到狀況有基本認識，也知道相關法令規定及資源，能較快進入工作狀況。根據調查，大多數重症家庭雇主認為相較於未接受「移工一站式服務」的移工，有接受「移工一站式服務」的移工整體工作表現較佳。

印尼籍家庭看護D君指出，「移工一站式服務中心」接受的講習課程相當實用，讓她更快融入被看護者和雇主家庭生活，特別是工作職場安全衛生課程教導如何協助被看護者洗澡及移動等應注意的工作安全，在實際照顧上有很大幫助。

「移工一站式服務」透過生活適應、衛生教育及健康保險、工作職業安全衛生、聘僱法令及權益保障等課程主題，協助移工瞭解台灣文化與基本法律觀念。勞動部指出，尤其是生活適應課程，對於移工在雇主家中生活及工作方面的適應有相當助益，可紓緩其在異鄉就業的緊張情緒，使移工快速適應工作環境，提供好的照顧服務，創造移工、雇主雙贏的局面。