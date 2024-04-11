花蓮強震效應暫不上山 布袋澎湖海上藍色公路熱絡觀光旺
花蓮大地震餘震不斷效應，氣象署示警地震周期，影響許多民眾為旅遊人身安全，旅遊景點選擇不上山改到海區景點「不上山改下海」，嘉義縣布袋商港與澎湖馬公之間海上藍色公路，上月底復航，清明連假迎來近2萬航運人次，布袋觀光商圈受惠觀光人數增加，食宿業者增加收益。
嘉義縣布袋商圈發展協會理事長游志豪說，清明連假，到澎湖旅遊人數增加，4至5月周休假日許多餐廳都被旅行社、遊覽車團客訂滿，3日花蓮大地震後，餘震不斷，布袋及澎湖海區景點遊客增加，是震災的「轉單效應」。
布袋澎湖海上藍色公路去年10月16日，因秋冬海風轉強定期停航，3月15日雲豹輪率先載客133人往澎湖，3月29日後恢復定期船班，高雄港務分公司布袋管理處說，清明4天連假往返33艘次，旅客總數1萬7517人次。
布袋商港服務中心整建完工啟用，客運是台灣與澎湖間航程最短海上藍色公路，單趟7、80分鐘，去年進出布袋港旅客人數61.9萬人次，突破60萬人次大關。經營布袋港客運船舶業5家，包括百麗航運、滿天星航運、凱旋航運、海有航運及金東洋娛樂，往返布袋澎湖共有8艘客運船舶，業者增加全新客輪加入營運，隨著澎湖花火節將登場，船票假日熱銷。
旅遊業說，布袋港距離澎湖最近，台中港約需2小時、高雄港則需4小時以上，布袋到澎湖來回票價不到2千元，可觀賞花火節美景，又可品嘗夏季肥美鮮蚵、小管麵線等在地美食，花蓮震災效應，觀光旺季可望延長到暑期。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言