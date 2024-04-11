花蓮強震效應暫不上山 布袋澎湖海上藍色公路熱絡觀光旺

花蓮大地震餘震不斷效應，氣象署示警地震周期，影響許多民眾為旅遊人身安全，旅遊景點選擇不上山改到海區景點「不上山改下海」，嘉義縣布袋商港與澎湖馬公之間海上藍色公路，上月底復航，清明連假迎來近2萬航運人次，布袋觀光商圈受惠觀光人數增加，食宿業者增加收益。

嘉義縣布袋商圈發展協會理事長游志豪說，清明連假，到澎湖旅遊人數增加，4至5月周休假日許多餐廳都被旅行社、遊覽車團客訂滿，3日花蓮大地震後，餘震不斷，布袋及澎湖海區景點遊客增加，是震災的「轉單效應」。

布袋澎湖海上藍色公路去年10月16日，因秋冬海風轉強定期停航，3月15日雲豹輪率先載客133人往澎湖，3月29日後恢復定期船班，高雄港務分公司布袋管理處說，清明4天連假往返33艘次，旅客總數1萬7517人次。

布袋商港服務中心整建完工啟用，客運是台灣與澎湖間航程最短海上藍色公路，單趟7、80分鐘，去年進出布袋港旅客人數61.9萬人次，突破60萬人次大關。經營布袋港客運船舶業5家，包括百麗航運、滿天星航運、凱旋航運、海有航運及金東洋娛樂，往返布袋澎湖共有8艘客運船舶，業者增加全新客輪加入營運，隨著澎湖花火節將登場，船票假日熱銷。