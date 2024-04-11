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普悠瑪號撞擊落石出軌險釀大禍 台鐵還原事發經過

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台鐵表示，列車行經時該落石就已正倒在軌道上，旁邊也有數顆落石散落。圖／台鐵公司提供
台鐵表示，列車行經時該落石就已正倒在軌道上，旁邊也有數顆落石散落。圖／台鐵公司提供

台鐵445次普悠瑪號昨天晚間於和平站南端撞擊地震造成的落石，造成第一車北邊2軸出軌，車上有上百名乘客，所幸沒有翻車，但一度導致和平車站至和仁車站間雙線不通。台鐵公司今還原事發經過，遭撞擊落石目測約有7、80立方公分，所幸事發當時列車因地震限速100公里，未造成翻車，而該軌道距離邊坡長達近20公尺，為何會有落石入侵仍需調查。

4月3日花蓮發生規模7.2地震後，至今餘震不斷，累積已有826起。台鐵公司董事長杜微在地震發生隔天曾分享，地震發生時，一列太魯閣號恰巧被落石告警系統擋在落石區，立下大功，確保列車安全。而時隔一周，昨天晚間一列445次普悠瑪號卻於和平站南端擦撞地震造成落石，導致出軌。

台鐵公司今還原經過表示，昨天掉落在鐵軌上的落石目測約有7、80立方公分，列車行經時該落石就已正倒在軌道上，旁邊也有數顆落石散落，由於地震後已針對不同路段進行限速，該路段因路基問題，當時為全面限速100公里（正常為時速120至130公里），因此未造成更嚴重意外。

對於為何未能提前發現落石，台鐵公司說，由於近期花蓮餘震頻繁，達震度4級以上即會啟動邊坡、軌道巡檢，且第一趟車會降速為30公里，第二趟為60公里，過去一周已反覆巡檢多次，在此次發現落石的前一次餘震後巡檢，及前一列車通行時，並未發現落石。

台鐵公司進一步指出，台鐵針對災害風險較高的路段都會先以工程防護解決，若是工程無法解決才會裝設落石告警系統，如51k多為陡上路段難以工程防護便會裝設，目前總計26處裝設告警系統。此次發現落石路段上方有超過12公尺寬的台9線，緊接有一道水泥圍欄，上面還有鋼鐵圍欄，圍欄與軌道間又有4、5公尺緩衝區，目前仍在調查落石為何會侵入。

台鐵公司也說，後續將在該路段加固鋼軌豎立加強保護，在工程完成前，列車行經該路段皆會降速為60公里慢行，預計需要1、2個月時間，並持續盤點同樣需加強路段。

台鐵表示，後續將在該路段圍欄加固鋼軌豎立加強保護。圖／台鐵公司提供
台鐵表示，後續將在該路段圍欄加固鋼軌豎立加強保護。圖／台鐵公司提供
台鐵表示，台9線旁有高過車輛的水泥及鋼鐵圍欄。圖／台鐵公司提供
台鐵表示，台9線旁有高過車輛的水泥及鋼鐵圍欄。圖／台鐵公司提供

台鐵 地震 落石

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