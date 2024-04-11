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今起溫暖偏熱飆32度高溫 周六鋒面快閃北部濕涼 下周二再變天

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
北部、東半部天氣變化快。明天水氣比今天稍微多一點點，東半部降雨機率比今天較高一些。周六因北方有微弱鋒面接近，北部、花東地區降雨機率高一些，午後中南部山區也要注意雷陣雨。本報資料照片
北部、東半部天氣變化快。明天水氣比今天稍微多一點點，東半部降雨機率比今天較高一些。周六因北方有微弱鋒面接近，北部、花東地區降雨機率高一些，午後中南部山區也要注意雷陣雨。本報資料照片

未來幾天為舒適到溫暖的天氣型態，不過，中央氣象署預報員謝佩芸表示，北邊有一波波鋒面接近，所以北部、東北部會因為鋒面接近或影響，每天會有很快速的下雨或不下雨的變化。至於中南部天氣大致上仍比較穩定。

未來一周天氣部分，謝佩芸表示，今天台灣是偏東風到東南風的環境，暖空氣的影響也會愈來愈明顯。預計明天到周六華南有一道鋒面系統比較接近台灣北方海面，周六鋒面可能對北部帶來降雨，但鋒面結構不完整，影響程度不會太大，且很快通過。

謝佩芸表示，周日、下周一台灣附近又轉為吹南風的環境，帶來暖空氣，各地又恢復穩定、偏熱的天氣型態。下一道鋒面在下周一晚上逐漸接近台灣北部海面，預計下周二、周三接近並通過台灣，比較明顯降雨下周二、周三之後出現。

今天天氣部分，謝佩芸表示，沒有天氣系統影響，台灣附近吹偏東風，各地天氣穩定、舒適為主，花東有零星短暫雨。中午過後，西半部山區可能有零星午後雷陣雨。溫度部分，比較回暖，西半部高溫30至32度，甚至內陸地區溫度還會更高，東半部高溫27至28度。

未來一周降雨趨勢，謝佩芸表示，北部、東半部天氣變化快。明天水氣比今天稍微多一點點，東半部降雨機率比今天較高一些。周六因北方有微弱鋒面接近，北部、花東地區降雨機率高一些，午後中南部山區也要注意雷陣雨。

謝佩芸表示，周日、下周一隨著鋒面離開，台灣附近環境的水氣比較少，多雲到晴天氣為主；花東有些零星陣雨，午後山區、東北部地區留意午後雷陣雨；這兩天吹南風，溫度有機會更高一些。到了下周二鋒面接近，下周三鋒面通過，北部、東半部降雨機率提高。

溫度部分，謝佩芸表示，未來一周逐日溫度變化不大，今天整體溫度明顯回升，未來一周西半部高溫有機會來到28至32度，尤其周日、下周一高溫有機會再更高一些，中午前後偏熱、注意防曬防中暑。中南部注意日夜溫差大。

謝佩芸表示，今天至下周二金馬容易有局部霧影響能見度，近期仍有餘震、山區局部雨，山區活動慎防坍方落石，注意安全。

今天整體溫度明顯回升，未來一周西半部高溫有機會來到28至32度，尤其周日、下周一高溫有機會再更高一些，中午前後偏熱、注意防曬防中暑。本報資料照片
今天整體溫度明顯回升，未來一周西半部高溫有機會來到28至32度，尤其周日、下周一高溫有機會再更高一些，中午前後偏熱、注意防曬防中暑。本報資料照片
未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

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