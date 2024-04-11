台灣春季易乾旱仰賴水庫儲水 氣象署解惑

台灣什麼季節容易發生乾旱？中央氣象署臉書粉專「報氣候 - 中央氣象署」表示，台灣年平均降水量高達2500 mm，由於地勢陡峭不易保存水源，加上台灣降雨有時空分布不均的特性，仍時常需要面對乾旱的課題。台灣的乾旱發生季節，要先了解台灣的降雨季節循環特徵。

氣象署表示，台灣降雨季節深受西北太平洋東亞季風的季節環流影響，大致可畫分為5至10月的豐水期，與11至4月的枯水期。

豐水期主要降雨量，氣象署表示，來自於梅雨季鋒面、夏季午後熱對流及夏秋季颱風的貢獻，冬季則是雨量最少的時期，以東北季風迎風面地區的地形降雨為主。

氣象署表示，而春、秋這兩個季節為台灣乾濕季的轉換期，春季受鋒面或華南雲雨區影響降雨漸增，秋季除逐漸南下的東北季風鋒面降雨外，有部分降雨來自於秋颱等熱帶對流的貢獻，每年的降雨變化大。

相較雨量少的冬季，氣象署表示，台灣的乾旱更常發生在雨季轉換期的春季。這是因為春季適逢春耕 ，用水壓力增加但降雨不足，大多只能仰賴水庫儲水。因此若前一年的夏季降水不佳（儲水不足），或當年春季的降雨太晚，就可能在當年發生較嚴重的旱災。