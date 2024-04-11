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低血壓住院卻被開胸引流...高雄民生醫院離譜開錯刀 5人遭處分

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
高雄市立民生醫院。圖／取自民生醫院臉書
高雄市立民生醫院。圖／取自民生醫院臉書

高雄市立民生醫院發生重大醫療疏失， 4日當天工友協助送患者進手術室，進行胸腔引流手術，沒想到竟是「送錯人、開錯刀」，離譜的是從病房護理師、手術室護理師，到麻醉跟執刀外科主治醫師都沒發現。事後民生醫院表示檢討及歉意，衛生局也將對5人追究責任並記過處分，處院方5萬至50萬元罰鍰，主刀醫師移付懲戒。

據了解，當時1名年長黃姓男病患因低血壓住院，與另一名張姓男病患住同間病房，4日當天張男要做胸腔引流手術，沒想到工友卻將黃男送入開刀房，護理師要給藥時才發現黃男不在病床上，想制止胸腔外科醫師，但手術已經完成。

民生醫院病院長顏家祺表示，對此事件深切檢討及抱歉，經調查是因傳送人員、病房護理師、手術室護理師、麻醉科醫師及外科主治醫師未依規定明確辨識病患身分所致，已成立「病人安全通報事件」啟動調查，醫院也將留意及照護受影響2位患者的健康。

高雄市衛生局副局長潘炤穎說明，9日接獲民生醫院通報發生病患開錯刀事件，已要求院方積極關懷照護被開錯刀患者的後續情況，目前已知2名患者病情穩定，除向家屬致歉，院方也召開人審會究責5名相關人員均以記過處分。

衛生局也依醫療法處新台幣5萬至50萬罰鍰；並且對於主刀醫師將依醫師法第25條規定移付懲戒。並請民生醫院依醫療事故預防及爭議處理法分析根本原因、提出改善方案，通報主管機關。

手術 衛生局 醫師

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