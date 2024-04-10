藏壽司2分店4起疑似食物中毒 新北將查所有分店

中央社／ 新北10日電

新北衛生局今天晚間表示，藏壽司新莊宏匯店、淡水站前店，10天內共通報4起疑似食物中毒案，引起食安疑慮，即日起全面稽查新北其餘10家分店。

衛生局今天稍早發布新聞稿表示，新北市一家4人7日前往藏壽司新莊宏匯店用餐疑食物中毒；衛生局10日前往稽查抽驗4人所吃同樣食物，結果須7天出爐。宏匯店1年2次被通報疑食物中毒，遭勒令暫停營業。

食品衛生管理科長楊舒秦晚間接受中央社記者詢問後，證實除新莊宏匯店，淡水站前店9日也遭暫停作業。

她說，主要是4月2日、8日接獲淡水馬偕醫院通報，1日有民眾3人，7日有民眾2人，在淡水站前店用餐後，陸續出現腹痛、腹瀉及嘔吐等不適症狀，患者就醫後回家休養。

衛生局隨後另外發布新聞稿表示，2日在淡水站前店抽驗「大蝦一貫壽司」及「生章魚壽司」，檢驗結果符合規定。9日抽驗「熟成鮪魚」、「花枝壽司」檢驗，若檢驗結果不符規定，經限期改善複抽仍不符規定，可處新台幣3萬元以上，300萬元以下罰鍰。

衛生局說，包括新莊宏匯店、淡水站前店，藏壽司近期已連續有2家分店，都各出現2起疑似食物中毒通報，被依「新北市政府衛生局辦理食品中毒案件暫停作業及復業處理原則」，要求暫停作業。

衛生局說，藏壽司已經引起食安疑慮，即日起，將進一步查核新北轄內藏壽司其餘10家所有分店，督促業者加強食安監控管理。

藏壽司官網9日、10日分別發出聲明，證實新莊宏匯店、淡水站前店暫停營業。聲明說，公司全力配合稽查，等待衛生局指示後復業。

壽司 衛生局 食物中毒

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