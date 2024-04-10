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性行為年齡降 病團、醫界呼籲趁早接種HPV疫苗

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
藝人林美秀（左五）、年輕病友協會理事長潘怡伶（左3）等人出席HPV衛教記者會，呼籲民眾盡早接種HPV疫苗。記者林琮恩／攝影
藝人林美秀（左五）、年輕病友協會理事長潘怡伶（左3）等人出席HPV衛教記者會，呼籲民眾盡早接種HPV疫苗。記者林琮恩／攝影

人類乳突病毒（HPV）是常見的性傳染病毒，曾有性行為就可能感染，持續感染HPV會導致多項癌前病變，造成女性子宮頸癌、外陰癌、陰道癌、陰莖癌等癌症。專家表示，HPV主要透過性行為傳染，而近年民眾發生性行為的年齡降低，趨勢值得注意，且除了性行為，接觸不潔場域也可能感染HPV。

藝人林美秀出席HPV衛教記者會時表示，自己父親癌逝，婆婆也罹患乳癌、弟弟罹患鼻咽癌，自己擔心罹癌，去年底做了人生第一次全身健康檢查，好在檢查結果並無異狀，提醒民眾每個人都離癌症很近，提早防範才能避免遺憾，已在113年3月27日接種第一劑HPV疫苗。

年輕病友協會理事長潘怡伶說，民眾想到HPV，容易直接聯想到女性癌症，但根據研究數據，男性也會感染HPV，且罹病機率高於女性，產生抗體的比率卻比較低，因此，不分性別，都應共同重視疫苗注射概念。

根據國健署健康行為調查，性經驗發生年齡正在下降，且HPV感染與性行為高度相關。潘怡伶表示，此趨勢值得關注，一位協會服務的病友，年僅20多歲就罹患子宮頸癌第3期，而該女性病友並未接種HPV疫苗。

部立雙和醫院副院長馬漢平表示，有性行為、曾經感染HPV的民眾是子宮頸癌高風險群，但即使婦女已停經、沒有性行為，也不代表不會發生子宮頸癌，因為HPV病毒可能在身上停留二、三十年之久，而子宮頸癌癌前病變沒有症狀，一旦出現症狀病況都已嚴重，建議民眾透過子宮頸抹片，早期發現、早期治療。

佐登微爾健康管理醫美診所醫師郭彥妤表示，HPV雖然主要透過性接觸傳染，但其罹病管道是經由人體皮膚粘膜感染，一旦皮膚有傷口，或外生殖器接觸到帶有HPV的物品，就有機會染上HPV病毒，例如廁所、泳池、三溫暖，都是可能染病的場域。

郭彥妤建議，民眾可放下感染HPV就是性生活複雜的迷思，尋找HPV衛教友善診所諮詢，接種HPV疫苗，國健署建議9至45歲民眾接種疫苗，但即使超過年齡也可在諮詢醫師後接種，建議3劑疫苗要在1年內接種完成。

HPV 子宮頸癌 性行為

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