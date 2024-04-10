米其林4月新入選公布 高雄30年老店「良佳豬腳」進榜

《米其林指南》今天公佈6家位於台北、台中與高雄的新入選餐廳，分別是位於台北的平價小吃「麵鋪」、創新菜「Wok by O'BOND」；台中的現代料理「瀞」、文青小店「在來」；以及高雄的「秀明豬心冬粉」與30年老店「良佳豬腳」。這6家新入選餐廳，後續將可能獲得星級等其他肯定，值得饕客搶先品嚐。

位於台北市信義區虎林街的「麵鋪」開業於2007年，中間經歷一次搬遷，主打採用粗米粉製作的古早味芋頭米粉，湯頭散發著來自油蔥頭和芋頭的香氣，芋頭軟綿可口。米其林評審員認為，「充滿米香的粗米粉為此店特色，吸滿湯汁後更是滋味。」

創新菜「Wok by O'BOND」位於台北市中山區龍江路，由知名酒吧Tei by O'bond的經營者創立，經營者善用自身的調酒師背景，與主廚一同設計菜單。米其林評審員特別肯定廚師透過西式料理與調酒技法，解構並重塑食材的既有風味，帶來煥然一新的創意佳餚，「調酒具草本特色，也值得一試。」

來自台中北區健行路的「瀞」，由臺中知名茶藝館負責人開設。「瀞」代表著純淨、清靜，希望帶給每個來此用餐的客人純淨美好的感受，並透過茶酒的搭配，感受食物風味的真實原貌。曾是室內設計師的女主廚，以各國融合的現代技法烹調菜式，並透過多款茶湯飲品，引出食物風味。

文青小店「在來」位於台中市西區向上路，創設於2023年，店家是嘉義碗粿老店的後代，手藝歷經三代傳承。米其林評審員特別推薦以每日研磨的米漿蒸製的碗粿，「以冷食供餐，突顯粿體的彈性和米香，並提供辣炒蘿蔔乾和蒜汁佐吃。」此外，米其林評審員同時推崇甜點黑糖碗粿，「不妨加入牛奶球，嚐嚐新舊融合的滋味。」

高雄的「秀明豬心冬粉」位於旗山區永平街，創立於1986年，提供各類豬內臟料理，可搭配麵食、冬粉或米飯。米其林評審員特別推薦豬舌，「鮮嫩厚實，加上蒜泥享用，額外美味。」此外，月見肉燥飯也是人氣之選，「肉燥純以瘦肉熬煮，有別於其他作法，配上油亮的半熟煎蛋，絲滑的蛋液混合鹹香米飯，令人回味無窮。」

30年老店「良佳豬腳」位於高雄市三民區陽明路，餐點都是現點現做，招牌豬腳飯不但是舊雨新知的最愛，也獲得米其林評審員的青睞。「豬腳以帶有胡椒辛香的中藥材滷製，呈迷人的琥珀色，軟嫩可口，搭配來自花蓮的米飯、口感爽脆的滷筍絲，整體風味清爽，肥而不膩。」米其林評審員同時推薦海魚料理、麵食和湯品，「也值得一試。」

◎米其林2024年4月新入選餐廳：

．麵鋪：地址：台北市信義區虎林街232巷75號

．Wok by O'BOND：地址：台北市中山區龍江路18號

．瀞：台中市北區健行路86巷7弄33號

．在來：台中市西區向上路一段231號

．秀明豬心冬粉：高雄市旗山區永平街41號