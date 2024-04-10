采盟免稅店桃邀機場展 作品向外展現台灣藝術創作

采盟免稅店即日起至7月31日，在桃機第二航廈出境D區藝展空間舉辦「墨繹者一2024桃邀機場展」，讓遊客能欣賞到包括書法、篆刻、瓷刻、膠彩及水墨類東方媒材類共16件藝術創作，展現台灣的藝術涵養與能量。

采盟免稅店董事長古素琴表示，桃園國際機場是國內外旅客必經之地，透過展覽向世界展現桃園美學的多元風貌、拓展藝術視野，讓機場的出境大門同時向外輸出桃園藝文創作能量，讓世界各地的旅人能看見台灣這塊土地所散發的獨特魅力。今天也特別邀請參與展出的藝術家蒞臨，向旅客導覽解說展出作品的創作理念及特色。

機場公司董事長楊偉甫指出，機場公司提供出境區的公共服務空間，讓免稅店業者發揮創意和影響力，打造屬於桃園機場的藝術文化園地，這次的展覽內容，可以讓國內外旅客親近東方著名的水墨、篆刻等藝術，都是外國旅客非常喜歡的，也希望能讓更多旅客在國門看到在地的藝術創作和文化能量。

桃園市政府文化局副局長唐連成說，文化局每年都籌辦「桃園市美術家邀請展」，今年邀請東方媒材4類共計148名藝術家參展，除了在文化局盛大展出，也精選籌備委員16名創作移展至桃園國際機場第二航廈出境D區藝文展演空間。