哈哈台「街訪聖母」訂閱數不高？ 網封「寶藏系YouTuber」

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文／姜雅馨

YouTuber孫女自從離開哈哈台後，成立「普通女子 孫女」頻道，短短三年累積逾35萬人訂閱，除了以冷門鄉鎮美食、冷門旅遊、冷門車站系列聞名，溫暖回訪過程也常常打動許多觀眾的心，在《網路溫度計DailyView》YouTuber網路口碑排行榜位居第155名。近日有網友好奇孫女走在路上被認出來的機率高，每集都能接到業配，為何訂閱數只有區區35萬，引發網路上熱烈討論。

image source:《DailyView網路溫度計》YouTuber網路口碑排行（2024/01/09~2024/04/07）

頻被認出訂閱數卻不高？網認真探究原因



一名網友在PTT八卦版發文，原PO表示孫女在前公司哈哈台被譽為「街訪聖母」，「認真説她的影片真的滿有溫度的，一些街訪過的人直接變成長期聯繫的朋友，回頭再去探望他們的影片也都滿溫馨的，不太會有蹭或演的感覺」，原PO列舉孫女的獼猴園、卓蘭等影片受到觀眾熱烈迴響，就連走在冷門地點也會有粉絲認出來、特地送上食物，「以她被認出來的頻率這麼高，又幾乎每集都有業配的情況，真的一點都不像才35萬訂閱的人」。

原PO進一步分析，孫女影片點閱率浮動大，但都落在25萬上下，最高的三支影片分別是入獄做軟糖、冷門車站街訪及婚宴辦桌當水腳，「長得其實不差，只是沒有刻意去濃妝豔抹又愛搞笑，然後常常會莫名開始大笑，但採訪時還是很認真在聽受訪者講話，總之冷門車站系列也算是走出一條清新的路了，怎麼訂閱這麼低啊？」

對此部分網友說明孫女訂閱數不高原因，「沒劉女士做效果差很多」、「不是每個人都愛看這種路線的片」、「她要搭金童才會是完整體，她們兩個分開都會暴露弱點，合體前途不可限量」、「她要訪問到ㄎㄧㄤ的人才會好笑，這點很吃運氣」、「自己配的旁白沒有前東家好笑，常常有點尷尬」、「他強在親和力跟街訪，但吐槽這塊一直都很尬」、「她跟露天小劇場都蠻有趣的，但大概受限單打獨鬥，上片數量有限，自然無法更紅吧」。

▲有網友表示，普通女子孫女雖然常常在路上被認出來，但是官方頻道實際訂閱數不高。

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街訪打動觀眾！受封「寶藏系YTR」

大多數網友指出，「她訂閱成長算穩定的」、「很強了吧，這種非主流影片還能有穩定流量」、「流量才是重點，35萬已經很夠養小團隊」、「能接到業配已經是很頂的YouTuber」、「點閱數只是假的，觀看才真的，孫女這種才會長久」、「訂閱跟觀看數幾乎是1:1，這樣對YTR來說是好事吧」，還有人分析孫女在創作圈優勢，「走小眾路線，但好處是粉絲黏著性很高」、「純街訪卻每次都有辦法問到感人的點」、「還滿喜歡看她的影片，少數清流」、「蠻喜歡她影片的氛圍，輕鬆幽默又可引人反思」、「受眾不是主流，但喜歡頻道的溫暖感」、「真的是最有溫度的YT」。

不少粉絲分享孫女幾部好看的作品，大讚說是寶藏YouTuber也不為過，「他入獄那集真的很不錯」、「走訪冷門車站的企劃滿有趣的」、「我喜歡他跟拍開大車學長那集」、「孫女好像有一集是做特殊兒童教養院？早療幼兒園～也挺自然感人」、「孫女的影片強在人文跟在地的溫度，跟哈哈台的取向本來就不一樣」、「孫女真的蠻有找題材的敏銳度，當初哈哈台街訪也是她先跟老闆提議的」、「她的街訪真的挺有溫度也不把路人當免洗，有時候回去找認識的人挺好笑的」、「孫女會回訪很溫馨，希望她去回訪一下當年叫她孫女的那位萬華阿公」，也有人深受影片影響回饋，「內門辦桌跟後龍控窯那兩集很有趣，蠻好看的！有因為看她的影片特地去嘉義玩」、「看了心路基金會那集後，立馬設定每月固定捐款」、「誠懇型YouTuber，可以把無聊冷門的地方拍的很有趣也是種技能吧」。

▲YouTuber孫女街訪內容經常打動不少觀眾，甚至有粉絲看完影片後固定捐款給慈善單位。

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▲YouTuber孫女親自回應PTT網友分享內容。

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孫女近年聲量曝光！體驗總鋪師婚宴「辦桌當水腳」引熱議

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「普通女子 孫女」近一年聲量趨勢，可以發現三大聲量高峰，2023年6月28日，孫女在YouTube發佈到內門總鋪師婚宴辦桌當水腳體驗，影片截至目前為止突破70萬次觀看，不少人也分享，「真的好喜歡這種充滿人情味的主題，這是花多少錢都砸不出來的企劃，孫女對所有事情都充滿好奇，都用心去體會，跟各種個性的人都能好好相處，真的很感謝你這麼認真耕耘和留下這些珍貴的影片」、「醫生怕治咳嗽，總鋪師怕吃中午。可見得當總鋪師辦桌，真的是很辛苦的行業，南部的辦桌雖然沒有華麗的會場，但是我覺得菜色是絕對不會輸大餐廳，而且還有滿滿的人情味」，當日網路聲量累積2117筆。

2024年4月1日，數位流行生活媒體Çava在臉書轉發孫女前往入園只要500元的紅螞蟻生態世界，影片不僅突破77萬次觀看，還有網友留言，「太有趣了吧」、「身在南部的我，多個地方可以玩了」、「好酷唷～老闆每天玩得開心～又賺錢又讓長輩可以開心交流互動～」，網路聲量累積708筆。

2024年4月8日，一名網友在PTT八卦版上好奇詢問「普通女子孫女的訂閱怎麼那麼少」，引起鄉民熱烈討論，網路聲量也累積432筆。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年04月10日至2024年04月08日。