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7月1日起化妝品「取消分類」...未做1事最高罰百萬

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
衛福部食藥署今天公布，7月1日起將取消區分化粧品類別。本報資料照片
衛福部食藥署今天公布，7月1日起將取消區分化粧品類別。本報資料照片

化妝品管理將不再分類別！衛福部食藥署今天公布，7月1日起將取消區分化妝品類別，包含推行化妝品產品登錄制度、建立產品資訊檔案，並導入化妝品安全資料簽署人員制度，如未完成登錄，不能製造、販售、輸入或贈送，否則可裁處1萬至100萬元罰鍰，並得連續處罰。

食藥署副署長王德原說，具防曬、染燙髮、牙齒美白等產品，屬於「特定用途化妝品」，業者得在上市前向衛福部進行申請，由於消費者不易辨識，食藥署將自今年7月1日起，比照歐盟、美國、東協、加拿大等，以單一類別進行管理、不再區分類別。

食藥署科長醫療器材及化妝品組張家榮指出，今年7月1日起，所有化妝品上市前，都要先到「化妝品產品登錄平台系統」完成登錄，王德原說，化妝品在供應、販賣、贈送、公開陳列或提供消費者試用前，要完成化妝品產品登錄，違者可依《化妝品衛生安全管理法》，處1萬至100萬元罰鍰，並得連續處罰。

此外，食藥署將要求業者，依公告期程分三階段建立產品資訊檔案，王德原說，原特定用途化妝品製造或輸入業者要在今年7月1日前完成；嬰兒用、唇用、眼部用與非藥用牙膏、漱口水等一般化妝品的期限為明年7月1日；後年7月1日，則是免辦理工廠登記的化妝品外的品項。

張家榮指出，化妝品產品資訊檔案，應包含產品基本資料、全成分名稱及其各別含量、防腐效能試驗報告等16項資料，並導入化妝品安全資料簽署人員，從成分到產品進行安全評估 確保產品安全，依規定須完成共計54小時課程，並且每年回訓化妝品成分應用及風險8小時。

化妝品 消費者 食藥署

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