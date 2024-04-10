藝人小豬羅志祥也曾被霸凌 為情緒困擾兒少發聲

藝人羅志祥穿上「聯合勸募」的水藍色T恤，分享自己過去被霸凌，被戲稱為「黑豬」的經驗，鼓勵受到情緒困擾的兒少！公益大使羅志祥10日於公益記者會現場與小朋友玩遊戲，他演出各式各樣的情緒，但小朋友們沒有給出反應，使得羅志祥抱住小男生要他給點反應，氣氛一瞬間被炒熱起來！

根據教育部統計，國中、小學生向輔導室求助的問題以「情緒困擾」位居第一。全聯佩樺圓夢社會福利基金會董事張宜君就指出，兒少情緒困難成為國安危機，每10萬人中，就有6到7個孩子選擇走上自殺絕路，原因包括霸凌、課業壓力、家庭關係不佳，加上網路出現海量訊息，導致小朋友過度在意他人評價，也造成龐大的心理壓力。

擔任本次愛心公益大使的羅志祥分享，過去在學校曾有被霸凌的經驗，尤其以前比較胖，皮膚又黑，被同學戲稱是「黑豬」，有兩年的時間都非常不快樂。

他指出，兒童面對情緒困擾時，家庭的協助非常重要，如他母親發現狀況後，並沒有責備，而是帶他去海邊散心，協助自己減肥，更從中找到自信，戲稱這段時期是「從黑豬變成小豬」的階段。

羅志祥也現場與小朋友一同玩「喜怒哀樂」的小遊戲，羅志祥演出「怒」的表情，做出跺腳、嘟嘴的動作，使得他自己也忍不住笑場；他接著燦笑揮手，做出「樂」的動作，但小朋友卻毫無反應，使得他開玩笑的抱住其中一位小男孩，要他給反應。

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