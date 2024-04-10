Uber、Uber Eats雙平台應援花蓮 限時限區免外送費30次

花蓮403強震造成台灣多處嚴重災情，花蓮當地受到的衝擊尤其強烈，Uber、Uber Eats雙平台宣布加入應援花蓮行列，提供針對當地消費者、商家合作夥伴、外送合作夥伴，以及居住於花蓮當地的合作車隊駕駛夥伴的關懷相關方案，一起為花蓮加油。

即日起至4月23日期間，花蓮縣全區消費者輸入「應援花蓮」優惠序號，享Uber Eats美食外送訂單單筆最高150元優惠折抵，每個帳號限使用1次，數量有限，兌完為止；即日起至5月9日期間，輸入「花蓮加油」優惠序號，享美食或生鮮訂單的外送費全額折扣優惠，活動期間每帳號限使用30次。此活動亦適用於花蓮地區的Uber Eats外送合作夥伴、商家合作夥伴以及Uber合作車隊駕駛夥伴。

Uber Eats也推出支援在地商家方案，包括免除在地Uber Eats商家合作夥伴3個月月費，以及全額贊助在地商家的線上行銷活動1個月，預計於4月底展開。而Uber 、Uber Eats也將提供當地外送合作夥伴和居住於花蓮的合作車隊職業駕駛夥伴每位價值1,000元的Uber Cash點數，使用於叫車、餐點或日用品外送需求。

Uber Eats台灣代理總經理Karthik Vasudevan更表示，「除了第一波的方案，我們也將持續關注當地需求，並且視情況提出後續方案於花蓮長期重建工作中。」