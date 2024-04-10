化粧品管理單一化 7月1日起不再分一般或特殊用途

現行法令把化粧品分成特定用途跟一般，食藥署今天指出，不少民眾誤解特定用途意思是具特定療效，自7月1日起，不再區分類別，並推行登錄制度、建資訊檔案，讓管理單一化。

目前台灣化粧品管理分為一般與特定用途2類，其中特定用途化粧品如染燙髮劑、防曬乳等，須查驗登記。衛生福利部食品藥物管理署副署長王德原今天在例行記者會中指出，但國際間歐盟、美國、東協、加拿大等，所有化粧品均以單一類別進行管理。

順應全球化市場發展及法規調和趨勢，7月1日起，廢止查驗登記。王德原說明，新制上路後不分類別，統稱為化粧品，並推行化粧品產品登錄制度、建立產品資訊檔案，導入化粧品安全資料簽署人員制度，讓管理更為簡單完整。

王德原表示，未來所有化粧品業者都要在產品上市前完成產品登錄，否則不能製造、輸入、贈送、陳列供試用，相關用途通通不可以，違者可處新台幣1萬到100萬元罰鍰，且可連續罰。

在建立產品資訊檔案部分，將分3階段進行，今年7月1日先針對原本的特定用途化粧品，明年7月則擴大至嬰兒用、唇用、眼部用、非藥用牙膏、漱口水等一般化粧品，後年7月起，除了免辦理工廠登記場域所生產的產品外，其他化粧品都要建檔。

食藥署提醒，消費者若發現有不良品或使用時發生不良反應，可通報食藥署建置的「藥物食品化粧品上市後品質管理系統」，通報專線：02-2521-5027。