黑糖糕補給、海鮮完賽禮！澎湖跳島自行車嘉年華開跑

為加強澎湖綠色運具低碳觀光旅遊，交通部觀光署澎湖國家風景區管理處今辦理「2024澎湖跳島自行車嘉年華」活動記者會，一路到年底都有多項系列活動，其中「澎湖跳島101K自行車活動 (101 Hopping Bike)」不僅在補給站提供多項特色名產，更有「夢幻鯧龍海鮮禮盒」作為完賽禮，即日起開放報名https://lohasnet.tw/Penghubike2024/。

澎管處表示，2024澎湖跳島自行車嘉年華系列活動由3月1日至6月30日，及9月1日至11月30日的「自行車領騎服務」揭開序幕，車友或車隊只需5人（含）以上，於7天前透過報名表預約申請，便能由領騎達人帶隊，更深入地認識澎湖。同時於南海遊客中心提供30台的21段變速自行車，及2台的電動輔助自行車。

澎管處指出，配合2024世界自行車日騎遊環台的活動，第二波為規劃「騎遊菊島沁涼一夏騎乘」活動，車友將騎乘在湖西鄉的濱海自行車道，並安排參觀「澎湖尖山發電廠」生態環境教育，宣導落實環境生態友善與共融。

澎管處指出，壓軸活動則是9月22日的「澎湖跳島101K自行車活動 (101 Hopping Bike)」，活動分為挑戰自我的101公里挑戰組，以及闔家歡樂的22公里休閒組，沿途將經過嵵裡沙灘、鎖港自行車休憩站、北寮摩西分海、跨海大橋及漁翁島燈塔等知名景點，還能在補給站享用黑糖糕和鹹餅等名產，終點站還提供澎湖風味美食。

澎管處也說，澎湖跳島101K自行車活動完賽禮更祭出限量「夢幻鯧龍海鮮禮盒」，內容包含被喻為大海中稀有夢幻珍品的「藍瓜石斑」、口感細嫩紮實的「黃金鯧」各1尾，與澎湖新興明星魚種「龍虎斑」魚下巴等。

受邀出席的活動代言人陳妤今也說，來澎湖騎自行車沿途可以伴隨海岸線風景，又能穿梭進古色古香的閩式聚落，一不小心就遇見世界級的柱狀玄武岩美景，若有時間，還能帶著自行車搭船體驗「跳島」騎車，是令人難忘的自行車之旅。