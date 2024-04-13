酒品即人品！？5大「酒品差行為」網友看了直搖頭



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近六個月內「酒品差行為」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的5大酒品差行為排行。

在週末下班後，與三五好友去酒吧喝酒談天本來是件開心的事情，但是在黃湯下肚之後，有些人在醉後就無法控制自身的行為，舉止脫序，不但影響到了與好友之間的愉快氣氛，甚至還需要好友充當保姆幫忙照顧，破壞了難得放鬆的週末夜晚。究竟網友最討厭哪些酒後的脫序行為呢？

「酒後暴力」幫忙照顧臉上還掛彩 「大聲吵鬧」破壞氣氛還容易引起紛爭

▲ 網友熱議TOP5酒品差行為 網路聲量調查 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近六個月內網友針對「酒品差行為」的相關話題討論，可以發現網友最討厭的行為是「酒後暴力」。

這些人不但難以照顧，酒後亂丟東西，容易波及到旁人，甚至一不小心照顧的人反而變成受害者，臉上掛彩。

就有網友曾分享自己發現男友喝酒失態，因此起了口角，卻沒想到男友直接打了她一巴掌，甚至回桌還繼續喝酒，詢問是否應該分手，引起網友留言「這種你居然還敢跟他交往？」、「那些喝酒的人都是借酒裝瘋、露出本性，你快逃！」，可見多數的網友都無法忍受酒後會動手的舉止行為。

另外「毛手毛腳」也是令多數網友反感的一項酒品差行為。有不少人在酒吧喝酒時都會遇到類似的情形，這些人有可能藉酒裝醉，想要製造很多肢體接觸，又或者是酒後自制力降低，摸不清楚分寸。

對此網友們紛紛留言「鹹豬手超喜歡借酒亂騷擾別人」、「這種人真的很討厭，渾身酒氣還手腳不乾淨」，並提到可以再遇到這種類型的人可以透過「直接告訴店員，請店員讓他離開」等低調方式保護自身安全，也不會造成場面尷尬。

而「大聲吵鬧」也是讓網友熱議的一項酒品差行為，在酒吧這些飲酒場合大聲吵鬧、不注意音量不但很容易破壞氣氛，引起旁人側目或是不滿，甚至更有可能會因此與他人產生衝突。

為此行為網友留言表示「要吵又要喝就去快炒店啊，在這幹嘛？」、「這種發酒瘋的朋友直接裝不認識」，另外也有網友建議若是自己或是同行的友人酒後容易有這種情形發生，可以去包廂式的酒吧、KTV等場所飲酒，避免因為太吵影響到旁人，也可以玩得盡興。

你也有酒品差的朋友嗎，又或者是你是否是酒後常常需要有人幫忙善後的人呢？雖然喝酒對於紓解壓力很有幫助，但是也需要知道自己的極限適量飲酒，保持自制力也不麻煩旁人才是對自己負責的行為！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「酒品差行為」相關討論則數。

觀測期間：2023/10/01~2024/03/13，共六個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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