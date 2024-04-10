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邦克列酸納常規檢驗 蔣萬安曝學者有不同意見但會配合

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
邦克列酸納入常規檢驗的看法，蔣萬安說，其實北市府上周召開專家學者會議，當天現場的專家學者建議是「暫不需要納入」，但如果中央有確定，地方政府就會來進行。記者林麗玉／攝影
邦克列酸納入常規檢驗的看法，蔣萬安說，其實北市府上周召開專家學者會議，當天現場的專家學者建議是「暫不需要納入」，但如果中央有確定，地方政府就會來進行。記者林麗玉／攝影

寶林茶室食品中毒案，廚師住所的檢體預計周日出爐，衛福部食藥署今天也表示，未來邦克列酸勢必會納入常規檢驗。台北市長蔣萬安今天上午被問及邦克列酸納入常規檢驗時說，其實北市府上周召開專家學者會議，當天現場的專家學者建議是「暫不需要納入」，但如果中央有確定，地方政府就會來進行。

寶林食物中毒案，目前仍有4人在加護病房治療，累計已有34例通報。衛福部食藥署公布最新採檢情況，饒河店廚師南港住所15件和越籍廚師基隆住所12件，總計27件的環境檢體，唐菖蒲伯克氏菌椰毒病原型尚在檢驗中，預計本周日會有結果。

蔣萬安今天赴議會施政報告，對於中央未來會將邦克列酸列為常規檢驗，蔣萬安表示，儘管北市府上周的專家學者會議，當天建議是「暫不需要納入」，但如果中央有確定，地方政府就會來進行。

蔣萬安 邦克列酸

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