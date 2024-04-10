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花蓮強震重創觀光 觀光署5月提振興方案盼政院補助經費

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
0403大地震，造成太魯閣國家公園內多處落石坍塌，園內小錐麓、得卡倫、砂卡礑等步道受創嚴重。本報資料照
0403大地震，造成太魯閣國家公園內多處落石坍塌，園內小錐麓、得卡倫、砂卡礑等步道受創嚴重。本報資料照

4月3日花蓮發生規模7.2地震，造成當地嚴重災情，也衝擊觀光。交通部觀光署主任秘書方正光今出席「澎湖跳島自行車嘉年華活動記者會」活動表示，觀光署已研擬5月到年底的協助振興方案，希望在5月初順利推展，也希望中央行政院能盡速同意計畫補助經費。

花蓮發生規模7.2地震，造成當地嚴重災情，更有不少旅館暫時停業，其中，花蓮翰品酒店率先宣布永久歇業，預計解僱全體員工86人。位在太魯閣國家公園內的度假旅宿「山月村」也宣布提前解約，資遣全數員工。方正光今受訪表示，觀光署已研擬5月到年底的協助振興方案，具體方式會盡快提出，希望在5月初順利推展。

方正光指出，針對花蓮震災感謝中央及地方同心協力，讓花蓮交通盡速恢復，觀光署為振興花蓮觀光產業，已召集旅行業、旅宿業、旅遊推廣及國際組來研擬5月到年底的協助方案，也希望未來從仲夏節到南灣活動及自行車活動能活絡整體的台灣觀光，也順便帶動花東地區。

方正光也說，觀光署現推出Taiwan pass國際版跟國內版，國際版是結合高鐵提供優惠，國內版則是結合台鐵5日遊，希望藉此振興台灣。針對國民旅遊卡，也函請人事總處提升或更換商業別，促進軍公教前往旅遊，具體方式會盡快提出，希望5月初順利推展。

他表示，詳細方案會參考過去相關措施，順應社會跟現況盡量對花東地區提供更好幫助。至於經費來源，希望中央行政院能補助，也會從署內相關費用盡量支應，若中央能盡速同意計畫，當然愈快愈好。

太魯閣國家公園 花蓮 觀光署

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