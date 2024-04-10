越南旅遊業者踩點台中 指定想去高美濕地、逢甲夜市

星宇航空於台中直飛越南峴港航線，已於2日正式啟航，中市觀旅局與星宇航空合作，昨攜手接待越南峴港共10家旅行社踩線，讓業者短時間內體驗台中多元的飯店類型、購物商場等；其中業者也指定，要造訪高美濕地賞夕陽、逢甲夜市吃美食，可見兩處景點的國際高知名度。

觀旅局長陳美秀指出，台中飛往越南的定期航班，除星宇航空飛往峴港每周3班外，還有華信航空、越捷航空每周往返胡志明市10班、往返河內3班，提升台越兩地交通便利性，越南也成為台中國際觀光重點發展市場之一。

陳美秀提到，此次邀集10家旅行社踩點，越南旅行社指定造訪高美濕地、逢甲夜市，也安排麗寶樂園渡假區、中社觀光花市及后里馬場等必玩景點，並居住國際級商務飯店永豐棧酒店，當晚也辦理接待晚宴，讓越南業者親自體驗食、宿、遊、購一站式滿足的多元遊憩服務。

越南業者表示，在台中停留2天令人意猶未盡，完善的旅宿量能、多元旅遊景點，都讓他們感到台中的旅遊行程有無限可能。

觀旅局說，後疫情時代國際旅客入境市場復甦，去年已參加越南胡志明旅展、赴越南參加交通部觀光署主辦「台越觀光合作會議及觀光推廣活動」辦理海外推廣，佈局疫後市場。

觀旅局補充，今年也規畫號召中台灣觀光旅遊業者前往越南胡志明市，舉行觀光推廣活動，加上2024台越觀光合作會議也將在台中舉行，未來將持續密切的與越南交流，提升台中市國際曝光度及城市觀光形象，吸引國際觀光客到訪台中。