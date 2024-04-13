不怕一萬只怕萬一！6大地震避難包備品防不時之需



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「地震避難包」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的6大避難包備品有哪些。

台灣地理位置處於板塊交界處，因此地震發生頻繁，近日也發生了規模7.2的強震，造成大樓倒塌及多人傷亡，引起許多民眾擔憂。天有不測風雲，除了熟記防災SOP之外，我們也可以透過事前備妥特定物品，提高地震災害發生時的生存機率。

飲用水、耐久放食品不可少 「電子設備」成與外界聯繫之橋梁

▲ 網友熱議六大地震避難包備品 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年內網友針對「地震避難包」相關話題的討論，可以發現許多民眾在收拾避難包時一定會備妥「防災食物」，在緊急時刻用來充飢並維持身體機能。

有網友便指出，水份對於人體而言，是最不可或缺的元素，因此呼籲平時可以在防災包內準備一公升以上的瓶裝水，避免碰上斷水斷電、導致身體脫水的情形；另外也有民眾建議購買「不易腐爛，能夠久放」的食物，像是營養口糧、可以冷水沖泡的麵食等，在資源受限的環境下便能及時補充身體所需的營養。

而「電子設備」也是受到熱議的避難包必備物品，不少網友提到可以隨時預備著充飽電的行動電源以及備用機，若地震來臨時不幸受困，便有較高的機會發送自身定位給救災人員，掌握一線生機；另外也有網友分享自己所購買的「手搖發電收音機」，認為若是不幸無法透過手機與外界聯繫，也能改用收音機掌握外界消息。

另外，「照明用具」也是網友認為相當重要的備品，在面臨地震等災害時，有可能因斷電而身處在昏暗的環境，若有手電筒等用品，便能更容易地察覺周遭情況。

有網友表示「雖然知道手機就有手照明了，但電總會用完，還是多備一隻手電筒比較保險」引來贊同，紛紛留言「看其他人分享才想到這項」、「手電筒也可以選手動充電的，以防沒電」。

突發的地震容易使人手足無措，然而若平時就做好防災應變，在意外發生時便有更高的機會能夠維護自身安全，不妨參考上述清單來收拾避難包，給自己多一份保障吧！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「地震避難包」相關討論則數。

觀測期間：2023/04/01~2024/04/03，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、問答網站（排除抽獎文）

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