開元食品首次推出「戀職人牛乳」新品 搶攻終端消費市場 主打牧場限定保久乳新選擇 首波登陸電商平台

珍珠奶茶作為台灣最具代表性國民美食，各縣市連鎖茶飲中常見紅色瓶身「戀職人鮮奶」被譽為手搖飲界隱形冠軍，由國內餐飲供應大廠開元食品生產製造。現在，這熟悉的鮮奶推出常溫保久乳系列新品「戀職人牛乳」，採用百分百國產生乳、A 級乳源，並與國立屏東科技大學獸醫系合作「乳牛牧場全面健檢計畫」為品質把關。新品主打 200ml 利樂鑽小包裝設計，方便攜帶隨時飲用，滿足現代緊湊生活步調。首波上市與 MOMO 購物網合作，提供消費者更便利的購買服務，展現開元食品不斷創新精神。

國內餐飲供應大廠開元食品首次推出「戀職人牛乳」新品，首波登陸電商平台，搶攻終端消費市場。 圖／開元食品提供

開元食品深耕餐飲商用市場 42 年，首次針對終端消費市場推出常溫保久乳系列新品「戀職人牛乳」，精選來自台灣嘉南平原牧場高品質乳源，百分百成分無調整 A 級生乳，透過 UHT 超高溫瞬間滅菌技術，保留生乳重要營養成分。所製保久乳無須冷藏，克服保存期限和冷藏設備限制，為消費者提供更方便的常溫飲用選擇。

開元食品常溫保久乳系列新品「戀職人牛乳」，採用百分百國產生乳、A級乳源，透過UHT超高溫瞬間滅菌技術，保留生乳重要營養成分。 圖／開元食品提供

根據衛生福利部國民健康署「每日飲食指南」(註)，建議每日攝取 1.5 至 2 杯乳品（每杯240ml），以增進鈣質攝取。台北醫學大學保健營養學系名譽教授謝明哲老師指出，國人普遍存在鈣質攝取不足現象，建議每日飲用牛乳、多運動、適當曬太陽等，養成重視補充鈣質飲食觀念。然而，鮮乳需要冷藏，因此常溫保久乳成為學童上學、放學或戶外休閒運動時的理想選擇，方便收納且可即飲。衛福部專文(註)進一步強調，保久乳的營養成分與鮮乳大致相同，皆為優良蛋白質攝取來源，只是在包裝及殺菌方式上有所不同，加強消費者對保久乳的信心。

開元食品與屏科大合作推動「乳牛牧場全面健檢計畫」，為旗下契約酪農進行完整總體檢，提升環境友善、乳牛健康及生乳品質。 圖／開元食品提供

視食品安全為企業核心價值的開元食品，為求完善源頭管理機制，與屏科大合作推動「乳牛牧場全面健檢計畫」，投入超過百萬人力與經費，為旗下契約酪農夥伴進行完整總體檢，提升環境友善、乳牛健康及生乳品質。獸醫系李旭薰助理教授表示，該計畫導入科技化飼養，與國際技術接軌，實施完整生產醫學健檢，能夠有效改善牧場飼養環境，優化生產流程，提升乳產品品質，實現產業、酪農、消費者的多贏局面。透過與獸醫系合作的健檢計畫，開元食品確保每一瓶「戀職人牛乳」都能符合高標準品質要求，讓消費者、學童與長輩都能安心享用。

「戀職人牛乳」香醇濃郁，主打 200ml 常溫即飲小包裝設計，攜帶方便無須冷藏，是營養補充好選擇。 圖／開元食品提供

過去，開元食品「戀職人鮮奶」主要供應國內外星級飯店、連鎖餐飲集團和手搖茶飲體系使用。即日起，推出全新「戀職人牛乳」給廣大喜愛戀職人鮮奶的消費者，在 MOMO 電商購物平台即可購入，享新品上市優惠 85 折起；樂田麵包屋全台門市同步販售，台北捷運車站內門市均可購買，讓全家人都能輕鬆獲得全面營養支持。「戀職人牛乳」以規格 200ml 常溫即飲小包裝，香醇濃郁，方便隨身攜帶且不占空間，是早餐上班上課、放學課後或休閒時間的最佳營養好選擇。

開元食品「戀職人牛乳」MOMO購物網傳送門：https://reurl.cc/6718g6

樂田麵包屋全台門市：https://reurl.cc/67pe1y

註：

衛福部國健署「預防骨鬆 骨骼健康「鈣」重要」 https://www.mohw.gov.tw/cp-5273-72024-1.html

衛福部國健署「鮮乳和保久乳的營養價值差很大? 」 https://www.hpa.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=127&pid=14273