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創意金紙封面 阮劇團搭廖小子推台語劇本集

中央社／ 台北10日電
阮劇團3部台語演經典系列作「熱天酣眠」、「愛錢A恰恰」、「十殿」集結推出台語劇本集，打造幾可亂真的類金紙設計，別冊則仿90年代八卦雜誌。（阮劇團提供）中央社
阮劇團3部台語演經典系列作「熱天酣眠」、「愛錢A恰恰」、「十殿」集結推出台語劇本集，打造幾可亂真的類金紙設計，別冊則仿90年代八卦雜誌。（阮劇團提供）中央社

這疊金紙要用看的，不能燒。阮劇團3部台語演經典系列作「熱天酣眠」、「愛錢A恰恰」、「十殿」集結推出台文劇本，邀設計師廖小子以劇團關心的常民生活為基底，構想創意金紙封面。

獲文化部國家語言整體發展方案支持，阮劇團「台語演經典」系列3部代表作品，首度得以台文（台華對照）劇本的文字形式與世人見面。

阮劇團藝術總監汪兆謙透過新聞稿分享，這套台語劇本集的出版計畫，不僅是出版，還導入策展經驗和戲劇手法，結合了台文圈、劇場圈、出版業的一個跨界提案，是傾台文之力、劇場之力、出版之力，希望能創造出一個混血、讓大家眼睛一亮的東西。

「阮劇團台語劇本集」套書，第I集收錄改編自莎士比亞「仲夏夜之夢」的「熱天酣眠」以及改編自莫里哀「吝嗇鬼」的「愛錢A恰恰」兩本喜劇；第II集「十殿」則以台灣5大奇案為靈感寫成社會派戲劇。同時各附別冊，收錄作家郝妮爾的採訪、各劇作演出紀錄，以及紀蔚然、何一梵、温宗翰、楊士範等特邀作家、學者的劇評專文。

阮劇團編劇吳明倫表示，劇團從台文火星文開始書寫，現已擁有台文師資、定期台文課，鼓勵成員參加台語檢定。她認為，能走到劇本台詞與舞台指示全部以台文書寫，甚至出版實屬不易，有完成一件大事的感覺，也提醒台華兩版劇本彼此不完全是直譯，而是互有影響、彼此參照。

本次套書由金曲獎最佳裝幀設計獎得主廖小子精心設計，劇本集為封面幾可亂真的類金紙設計，書口文字由印刷廠師傅逐本手工刷色，別冊封面則模仿90年代八卦雜誌。劇本書與別冊再一同繫上紅色書腰，既富親切生活感，強烈色彩也充滿戲劇張力。

阮劇團表示，台文與劇本都是較需知識背景支撐的讀物，「阮劇團台語劇本集」與阮劇團作品希望透過各種嘗試與輔助，拉近與讀者的距離，將台灣文化元素呈現給更廣泛的觀眾。

台語 金紙

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