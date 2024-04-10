龍年也不生？台灣連續39個月「生不如死」

內政部今（10）日公布最新人口統計，出生人數依然持續低於死亡人數，加上國人恢復戶籍情形趨緩，台灣總人口降至2,341.6萬人，已是連續第三個月的負成長。

內政部統計，今年3月出生人數10,827人，較上月9,663人提升，重回1萬名新生兒關卡，年減13.43%；死亡人數則有17,566人，年減14.61%，死亡人數比出生多出6,739人，人口自然增加持續呈現負成長趨勢，自2021年元月至今，已連續39個月「生不如死」。

在社會增加方面，3月遷入人數89,045人，年減25.43%，遷出83,984人，年減8.68%，遷入比遷出人口多出5,061人，無法抵銷死亡與出生人數差距，使全國總人口自去年12月底約2,342萬人，接連三個月下降，回降至約2,341.6萬人。

在新冠疫情後，國人陸續回台恢復戶籍，從2023年7月開始，全國人口數持續穩定回升，不過至今年元月，人口數終結連18個月正成長，轉為小幅負成長。

近年全台總人口高點落在2019年的2,360萬人，隨著新冠肺炎疫情發展，國人遷徙受限，不少人因此戶籍遭遷出，加上出生人數持續下探，總人口數連續三年下降，直至去年才重返成長，然而隨著國人遷出遷入情形逐漸回歸常態，且目前未見龍年效應帶來生子盛況，新生兒出生情形未見改善，今年人口變化仍待觀察。

另外觀察結婚狀況，今年3月共12,322對新人結婚，年增3.78%。其中不同性別結婚共12,019對，年增3.78%。

以各縣市來觀察，自然增加方面，今年元3月全國無一縣市出生人數超過死亡人數，僅連江縣打平，向來催生有成的桃園市同樣呈現「生不如死」；社會增加方面，六都當中，僅台北市的遷入人數低於遷出人數，呈現「入不敷出」，其餘五都仍呈遷入多過於遷出。

另外人口結構方面，今年3月底0至14歲人口數約278萬人，占總人口11.87%；15至64歲人口約1,628.5萬人，占比69.54%；65歲以上人口435.1萬人，占比18.58%。