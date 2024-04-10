農業部推寵物身分證 追溯寵物資訊更便利

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
曾是浪浪的「黑桃」應邀出席農業部舉行「飼主專區看過來寵物身分證上線」記者會，農業部代理部長陳駿季掃描黑挑身上的晶片。記者黃義書／攝影
曾是浪浪的「黑桃」應邀出席農業部舉行「飼主專區看過來寵物身分證上線」記者會，農業部代理部長陳駿季掃描黑挑身上的晶片。記者黃義書／攝影

根據農業部統計，全台犬貓已近280萬隻，為加強寵物管理，農業部今年起於寵物登記管理資訊網新增「寵物身分證」，載明寵物溯源履歷，以杜絕非法繁殖、走私等來保障動物福利。

農業部今天舉辦「飼主專區看過來 寵物身分證上線」發表記者會，農業部動物保護司長江文全表示，2023年新增寵物登記數已達23萬餘隻，為了方便查詢寵物登記資訊且免除民眾於登記機構往來奔波，於寵物登記管理資訊網擴增「飼主專區」功能，將寵物紙本登記證電子化為「寵物身分證」。

江文全指出，寵物身分證方便飼主檢視犬貓絕育狀態、年齡、前次施打狂犬病疫苗紀錄及商用犬貓買賣歷程等資訊，更簡化異動申辦流程，如飼主聯絡資訊須變更也可即時辦理更新。

至於目前有哪些動物需要辦理寵物登記？根據《動物保護法》及《寵物登記管理辦法》規定，犬為我國應辦理登記的寵物，如未辦理登記，可處新台幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

此外，由於寵物愈來愈多，寵物登記管理資訊網已於2023年9月起推出犬貓以外的物種如兔、貂等寵物註記功能；若飼主基於個人考量想為其非犬貓寵物植入晶片，例如鳥類、爬蟲類等，飼主可於寵物登記機構於「寵物登記管理資訊系統」辦理寵物註記。

農業部代理部長陳駿季說，寵物身分證後續在會推出更多福利，例如之後寵物施打疫苗時，若辦理寵物身份証會有相關折扣，購買寵物時也會有相關優惠，甚至辦理寵物保險時，在有完整資訊下保險公司也會更樂於接受。

陳駿季表示，目前估算全台犬貓有279萬隻，線上登記約236萬隻，已經達到7至8成，這是近幾年寵物晶片施打的成效，也希望透過寵物身分證讓資訊查詢更便捷化，也呼籲飼主要善待所有寵物，落實「終養而不棄養」。

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