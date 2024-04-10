霧鎖金門旅客受困 退休教師飽受折磨發起制定金馬霧季交通處理辦法
嘉義縣賴姓退休高工教師日前前往金門，由於金門地區連日大霧，返台飛機航班取消，受困金門兩天。歷經一波三折，好不容易才搭船返台。對此頗有感觸，在行政院公共政策網路參與平台，發起「制定金門、馬祖地區霧季交通處理辦法」，希望相關單位盡速解決這個陳年老問題。
金馬地區每年3至5月，經常大霧瀰漫，班機停飛是司空見慣的事，民眾被困滯留也是家常便飯。但政府相關單位往往視若無睹，以拖待變。直到民眾怨聲四起、抗議不斷，才提出應變措施。
賴姓退休教師說，金馬地區年年有霧季，年年都有民眾受困機場的事，政府不積極處理陳年老問題，就是怠惰。受困金門期間，在機場、旅館、碼頭…打轉，候補機位、船位訊息混亂，讓民眾四處奔波，有些行動不便的長輩更是飽受折磨，身心極度疲憊。
他表示，回家的路應該是順暢的，政府應該制定金門、馬祖地區霧季交通處理辦法，規範標準作業流程。讓來往金馬地區的民眾有條放心、安全便利的路。他雖然不是金馬地區居民，但實在看不下去，因此發起連署，幫金馬地區民眾發聲，呼籲民眾響應。
上周清明連假，許多民眾都返鄉掃墓，交通條件一向較為複雜的金門又剛好碰上濃霧影響，飛機航班大亂。金門縣府加開金門與台中兩地安排船班，盼讓民眾安心返鄉，也將持續關注交通情況隨時協調啟動相關疏運機制。
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