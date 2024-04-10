聽新聞
test
0:00 / 0:00

健康你我他／早晚各梳頭10分鐘 促進代謝強健髮根

聯合報／ 文╱高大安（北市文山）
每天早晚梳頭按摩，挑選適合自己的溫和弱酸性洗髮乳，才不傷害肌膚與髮質。圖／高大安提供
每天早晚梳頭按摩，挑選適合自己的溫和弱酸性洗髮乳，才不傷害肌膚與髮質。圖／高大安提供

有了一點年紀後，最怕顯老，頭髮是外在最明顯的標誌，是初步判斷一個人年紀的重要線索，所以要隱藏自己的年齡，就要從護髮開始。

我是崇尚自然工法的人，為了使頭髮烏黑亮麗、茂密好看，我採用最自然的護髮方式。首先，為了增加頭皮血液循環，刺激毛髮生長，我選用寬齒的大板梳，每天早晚梳頭按摩

梳頭時，由前額往後梳理，務必整個頭部都梳理，因為齒梳間距大，可以輕鬆梳開糾結的頭髮，且用梳子的齒端梳撫頭皮，不疾不徐適度的刮梳、按摩頭皮，不僅有助頭皮血液循環，強健髮根，促進頭髮自然生長，也增加頭部的氣血循環，連臉色都紅潤起來。

我每天早晚梳頭按摩，一梳頭將近10分鐘，已經持續10多年。至今雖然也常會掉頭髮，但是也會生長出新的頭髮，如此新陳代謝，生生不息，整體髮量並沒有減少的跡象。

還有一定要挑選適合自己的溫和弱酸性洗髮乳，才不傷害肌膚與髮質。洗髮時，要用指腹搓洗頭髮並按摩頭皮，切勿使用指甲摳抓頭皮。此外，頭髮健康與體內保養息息相關，應適度調節壓力，睡眠充足，才是治本之道。

飲食上，要攝取均衡營養，可以將黑芝麻、枸杞、薏仁等食材，加入三餐或飲品中常常食用，有益頭髮健康。

按摩 洗髮 頭髮

延伸閱讀

頭髮多久洗才乾淨？醫曝「最佳」洗頭頻率：3關鍵影響頭皮健康、1動作別做

奶奶說的都對！專家揭示睡前一定要做好「1動作」，否則恐有落髮、頭癬等感染風險

多久洗一次頭才乾淨？外國研究：一周洗x次對頭髮最好，做好3件事保持頭皮健康

人妻到國術館治胃脹氣...卻遭脫衣看胸按壓私密處 推拿師下場慘

相關新聞

已82例 初瓦、嚮辣驗出諾羅病毒

食安問題連環爆，台北市寶林事件尚未落幕，王品旗下餐廳「初瓦」和「嚮辣」分店又出問題，八方雲集近日也傳有顧客食物中毒，業者...

邊境再攔蘇丹紅 頂呱呱紙盒溶出雜質超標

食安事件層出不窮，衛福部食藥署昨表示，邊境再攔截一批含蘇丹紅的辣椒粉，共四九九五公斤，已全數銷毀，統計近半年累計廿七批邊...

外食連爆不適案例 葉彥伯籲防諾羅

北部連續發生外食後身體不適案例，受影響者為全體，多推測為食物因素。彰化縣衛生局統計，去年到今年通報外食後群體不適案件中，...

左眼皮狂跳 「眼瞼痙攣症」女多於男

「左眼跳」可能不是財運到！一名53歲電腦工程師，幾個月前開始偶爾出現左側眼皮跳動現象，最嚴重時跳到兩眼幾乎張不開，心情與...

健康你我他／早晚各梳頭10分鐘 促進代謝強健髮根

有了一點年紀後，最怕顯老，頭髮是外在最明顯的標誌，是初步判斷一個人年紀的重要線索，所以要隱藏自己的年齡，就要從護髮開始。

高風險族群 開放接種XBB疫苗追加劑

新冠疫情威脅尚未遠離，即日起開放高風險族群施打第二劑XBB新冠疫苗，包含65歲以上長者、55至64歲原住民，以及六個月以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。