健康你我他／早晚各梳頭10分鐘 促進代謝強健髮根

有了一點年紀後，最怕顯老，頭髮是外在最明顯的標誌，是初步判斷一個人年紀的重要線索，所以要隱藏自己的年齡，就要從護髮開始。

我是崇尚自然工法的人，為了使頭髮烏黑亮麗、茂密好看，我採用最自然的護髮方式。首先，為了增加頭皮血液循環，刺激毛髮生長，我選用寬齒的大板梳，每天早晚梳頭按摩。

梳頭時，由前額往後梳理，務必整個頭部都梳理，因為齒梳間距大，可以輕鬆梳開糾結的頭髮，且用梳子的齒端梳撫頭皮，不疾不徐適度的刮梳、按摩頭皮，不僅有助頭皮血液循環，強健髮根，促進頭髮自然生長，也增加頭部的氣血循環，連臉色都紅潤起來。

我每天早晚梳頭按摩，一梳頭將近10分鐘，已經持續10多年。至今雖然也常會掉頭髮，但是也會生長出新的頭髮，如此新陳代謝，生生不息，整體髮量並沒有減少的跡象。

還有一定要挑選適合自己的溫和弱酸性洗髮乳，才不傷害肌膚與髮質。洗髮時，要用指腹搓洗頭髮並按摩頭皮，切勿使用指甲摳抓頭皮。此外，頭髮健康與體內保養息息相關，應適度調節壓力，睡眠充足，才是治本之道。

飲食上，要攝取均衡營養，可以將黑芝麻、枸杞、薏仁等食材，加入三餐或飲品中常常食用，有益頭髮健康。