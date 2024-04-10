高風險族群 開放接種XBB疫苗追加劑

新冠疫情威脅尚未遠離，即日起開放高風險族群施打第二劑XBB新冠疫苗，包含65歲以上長者、55至64歲原住民，以及六個月以上有免疫不全以及免疫力低下等三類民眾，只要與前一劑間隔達三個月即可接種。

衛福部次長周志浩表示，曾感染或打過原始株或雙價疫苗的人，對新變異株已沒有效力，因此必須接種新一劑疫苗，以對抗不斷變異的病毒株。

昨日為XBB新冠疫苗第二劑開打第一天，疾管署邀請防疫大使王滿嬌，現場接種其第七劑新冠疫苗。周志浩說，新冠疫情雖然有下降趨勢，但併發症及死亡風險持續，我國本土併發症及死亡個案中有9成以上未接種疫苗，長者占併發症及死亡個案逾半數。

周志浩表示，目前並沒有設定接種數量目標，希望愈多民眾接種愈好。疾管署副署長羅一鈞補充，各縣市有在規畫催種計畫，例如先前推出的衛教品，不排除再次推出。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎表示，新冠屬於RNA病毒會不斷變異，起初就認為用α、β等來命名變異株恐怕一下就不夠用了，後來變異株命名也變成Omicron中的XBB、JN.1等，都顯現新冠病毒變異迅速。因此建議高危險族群，只要第一劑XBB疫苗間隔時間滿，就可接種與第二劑，並且可與第一劑不同廠牌。

李秉穎表示，符合接種資格的對象，包括滿六個月以上有免疫不全以及免疫力低下患者，目前正進行或一年內曾接受免疫抑制治療之癌症患者、器官移植患者或幹細胞移植患者、中度或嚴重先天性免疫不全患者、洗腎患者、HIV感染患者、正使用高度免疫抑制藥物者、過去6個月內接受化療或放療者、其他經醫師評估因免疫不全或免疫力低下者，都可盡速接種。