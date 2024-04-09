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紅十字會赴花蓮3醫院慰問傷者 設線上捐款專案

中央社／ 台北9日電

花蓮地震造成多處災情，中華民國紅十字會救災隊任務結束，今天率隊前往3家醫院慰問傷者，災區訪視實地了解建物受損情況，籌備後續慰問金發放，另設有線上捐款專案。

花蓮3日上午發生規模7.2地震，根據中央災害應變中心截至8日晚間7時統計，花蓮強震共釀13人死亡、1146人受傷，還有6人失聯。

中華民國紅十字會今天透過新聞稿說明，自3日強震發生以來，第一時間配合花蓮消防局出動救災隊支援救援任務，會長王清峰在台鐵開通後，即刻趕赴花蓮，向震後救援行動的花蓮紅十字會救災隊表達敬意與慰問。

中華民國紅十字會表示，今天前往醫院慰問地震傷患，由秘書長高寗柏帶隊，分別走訪慰問花蓮慈濟醫院、門諾醫院及國軍花蓮總醫院，發放慰問金給30名住院傷者，在砂卡礑經營手沖咖啡店的許姓民眾，太太遭落石擊中傷勢嚴重，幸好兒子不在太魯閣躲過一劫，感謝各界的慰問。

訪視期間，林姓傷者提及歷經地震的過程，她婚後移居南投，最近剛好回花蓮探望生病的父親，地震時正在下樓，她瞬間眼前一黑，睜開眼就在醫院，左手腕骨折、腦震盪須住院觀察。她認為，若當時防災意識足夠，地震時立刻停止動作並蹲下、穩住、掩護，或許就不會嚴重受傷。

除慰問傷者，中華民國紅十字會也訪視受災社區，再三與相關單位確認需求。這次總共走訪7處集合住宅，希望藉由實地了解建物受損情況，切實確認需求以提供必要協助，幫助災民度過難關。

中華民國紅十字會表示，「0403花蓮地震（衛部救字第1121361831號）」勸募專案，已開放線上捐款，可透過信用卡或超商繳費，捐款帳戶為華南銀行和平分行 （008）121-10-007222-7，戶名為中華民國紅十字會，可備註0403花蓮地震。

捐款 紅十字會 花蓮強震

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