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肺癌患者憂鬱居冠 抗癌學長姐12封信成溫暖支持

中央社／ 台北9日電
台灣肺癌發生、死亡率居冠，肺癌患者憂鬱情緒在所有癌別中比例最高，抗癌5年的夏小姐（圖）9日出席「給晚期肺癌病友的12封信」衛教手冊發行記者會，分享學會轉念、找回自我的心路歷程。圖／中央社
台灣肺癌發生、死亡率居冠，肺癌患者憂鬱情緒在所有癌別中比例最高，抗癌5年的夏小姐（圖）9日出席「給晚期肺癌病友的12封信」衛教手冊發行記者會，分享學會轉念、找回自我的心路歷程。圖／中央社

生病是意外不是處罰，台灣肺癌發生、死亡率居冠，肺癌患者憂鬱情緒在所有癌別中比例最高。「恐懼會傳染，希望也是」，這是來自抗癌「學長姐」12封信的1句話，盼成溫暖心理支持。

抗癌5年、最近申請第2次重大傷病卡的夏小姐今天出席「給晚期肺癌病友的12封信」衛教手冊發行記者會，她就是書中資深學姐之一，從罹癌之初的叛逆、尖銳，到如今看待事物的眼光變得柔軟，隨著她的分享，時間彷彿回到5年前、她在48歲那年因長期肋骨疼痛就醫檢查。

肺癌晚期骨轉移的宣判，讓夏小姐在診間嚇呆，悲傷與恐懼席捲而來，嘗試多種方式緩解焦慮，卻沒有幫助，拒絕對話成了她的保護殼，直到因緣際會走進癌友劇場，看著別人面對疾病的態度，走過很長一段路，才學會轉念、找回自我，「我現在吃藥會謝謝這顆藥今天保護了我。」

提筆寫下給晚期癌症病友的信，讓夏小姐想起第1次接受化療，站在診間外的她臉色煞白，個管師發現異狀，立刻找來1名晚期癌「學姐」，閒聊著與旁人無異的生活大小事，彷彿驚弓之鳥的夏小姐，突然知道如何呼吸，「我告訴自己如果能活下來，一定要把溫暖傳給下一個人。」

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民說，回憶行醫40幾年，當他還是小實習醫師、住院醫師，診間裡被診斷肺癌的患者一半就直接回家，即使一半願意接受治療，壽命都不到半年。近10年肺癌治療進步，當生命可以持續下去，陪伴病友度過漫長徬徨無助時光就非常重要。

中國醫藥大學附設醫院重症醫學中心主任夏德椿提到，醫界學術論壇多是患者預後存活率，很少正式分析癌症患者回家後是什麼狀態，比如70歲患者雄心壯志想騎鐵馬環島、孩子剛上幼兒園的40歲患者擔心治療花光積蓄，如今癌友活得越久、內心卻越鬱悶，心理支持至關重要。

國際期刊「公共科學圖書館：綜合」（PLOSONE）去年研究指出，肺癌病友憂鬱情緒在所有癌別中比例最高，中重度憂鬱肺癌病友預後不良風險增加2至3倍。台灣全癌症病友連線理事長吳卉汝說，生病是一場意外，而不是被處罰，不應讓自己或家人陷入憂傷情緒不可自拔。

台灣全癌症病友連線推出「給晚期肺癌病友的12封信」衛教手冊，藉由12名成功學長姐的抗癌心路歷程，有超過5年、甚至10年的故事，希望鼓舞初確診晚期肺癌正在慌亂、低潮的病友及家屬，能更妥善調適心態，將印製1萬本，發送至全台癌症資源中心，民眾可免費索取。

抗癌 癌症

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