消化不良？50歲男上腹部疼痛就醫 意外發現罕見「胃間質瘤」

50歲何姓男子因長期上腹部疼痛、噁心、嘔吐到衛福部苗栗醫院腸胃肝膽內科就醫，經內視鏡、病理切片檢查顯示為間質瘤，轉介至外科並發現他胃內有潰瘍病灶及約10公分腫瘤，周圍有小淋巴結，疑似罕見的胃間質瘤，經醫病溝通後，患者完成腹腔鏡楔形胃切除術，術後配合口服標靶藥物輔助治療，病情控制穩定，已順利重返職場。

苗栗醫院外科醫師陳雁捷表示，腸胃道間質瘤（GIST） 是種罕見的消化道惡性腫瘤，可能發生在胃腸道任何部位，好發在50歲以上民眾，與胃癌、結直腸癌不同，如果確診為間質瘤，需進一步安排檢查病灶處。

陳雁捷指出，胃間質瘤通常不會有明顯症狀，即使出現一些症狀，例如上腹部不適感、噁心、嘔吐及食慾減退，但許多病患通常會認為是緊張、壓力導致的消化不良而忽略，很難早期發現。臨床上由於這些症狀相對並非特異，診斷需要透過內視鏡、病理切片和電腦斷層等檢查結果評估，再藉由手術後組織檢體病理分析確定。

陳雁捷治療過程中，為降低病人決策前的焦慮，與患者及家屬深入溝通，詳細解說腫瘤大小、位置、擴散情況及完整的健康評估，說明手術治療選項及相應的風險和效益，透過雙向醫病共識，讓病患更主動參與治療決策。他指出，病患遵從正規癌症診療指引規畫，可降低腫瘤復發及提高病患存活期，提升生活品質，因此胃間質瘤確診時，醫師和患者間的討論更重要。

苗栗醫院院長徐國芳指出，病患被診斷出罹癌，產生焦慮、害怕是很正常的反應，透過以病人為中心的醫病共享決策過程，可協助病患及家屬主動了解疾病和治療選項、病程變化、積極參與醫病決策，不僅可讓患者感受到尊重、安心，還有助建立良好醫病關係，以提升病人對醫療的順從度，獲得最佳抗癌成效。