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明起逐日回暖！好天氣到周末高溫飆30度 這日變天恐再迎雨勢

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明天仍受東北季風影響，清晨各地偏涼，白天逐漸回溫且水氣減少，周四起到下周都是回暖偏熱的天氣。記者林伯東／攝影
明天仍受東北季風影響，清晨各地偏涼，白天逐漸回溫且水氣減少，周四起到下周都是回暖偏熱的天氣。記者林伯東／攝影

中央氣象署指出，明天仍受東北季風影響，清晨各地偏涼，白天逐漸回溫且水氣減少，周四起到下周都是回暖偏熱的天氣，各地高溫可達30度以上，中南部皆為多雲到晴，午後留意山區零星雨，東半部地區及北部山區則是有局部短暫雨，下周一起北方海面鋒面影響，北部地區可能又有雨勢出現。

氣象署預報員黃恩鴻表示，明天仍受東北季風影響，有殘餘水氣，清晨各地偏涼，除了南部地區，各地約18至20度，白天高溫回升，北部及東半部約22至24度，中南部約28至30度，水氣減少，僅東半部地區及西半部山區有局部短暫雨，大台北可能有零星雨，其他地區為多雲到晴。

黃恩鴻指出，周四起到下周都是回暖偏熱的天氣，水氣也比較少，主要是北部地區變化，中南部皆為多雲到晴，午後留意山區零星雨。周四、周五偏東風到東南風，東半部地區及北部山區有局部短暫雨，各地高溫都有30度，低溫也有20度。

他表示，周六、周日偏南風，東半部有局部短暫雨，西半部為多雲，山區有局部短暫雨。下周一、周二鋒面在北部海面可能有影響，北部及東半部有局部短暫陣雨，其他地區仍為多雲。而下周一鋒面影響前，偏西南風較熱，東半部約29、30度，西半部也有31至33度，局部地區更有36度高溫。

另外，黃恩鴻也說，周六到下周二都是持續回暖期間，金門、馬祖可能有局部霧或低雲，提醒民眾留意。

東北季風 氣象署

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