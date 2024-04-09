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山友跨圍籬合影嘉明湖「向陽名樹」挨轟 林業署：無法可管
近日林業署台東分署工作人員於嘉明湖步道知名景點「向陽名樹」，發現有山友跨越圍籬與樹合影，引發網友熱議。但林業署台東分署表示，目前對於山友行為無法可管，只能道德勸說。
日前林業保育署台東分署分署關山工作站工作人員，在執行公務時遇見數名山友跨越「向陽名樹」圍籬，近距離與樹拍照。事後臉書「遇上嘉明湖」小編也將這段過程貼上網路，引發網友熱議，直言「沒水準」。
林業保育署台東分署坦言，對於山友這類行為無法可管，僅能口頭告誡，圍籬也僅是道德約束作用，只能提醒山友在與向陽名樹合影時，勿踏入圍護設施內，以免過度踩踏、土壤流失等不利名樹生長。
位於嘉明湖國家步道6.2公里處的向陽名樹(玉山圓柏)，是步道上最具代表性的樹木景觀。因為長年遭強風與積雪侵襲，曾發生斷枝狀況，也曾因為山友不斷合影踩踏根部，造成土壤流失加速老化。
也因此4年前永安國小師生幫向陽名樹做了圍籬，防止山友靠近合影，2年前林業署、屏東科技大學王志強教授、永安國小師生再度前往，除了修復圈護設施，也幫裸露根系再覆土鋪上植生，希望能改善根系的生長環境。
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