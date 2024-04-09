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大貨車超載逃磅即偵測 國道增3動態地磅系統5月啟用

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
國道主線篩選式動態地磅示意圖。圖／高公局提供
國道主線篩選式動態地磅示意圖。圖／高公局提供

為維護高速公路行車安全及路面品質，降低大貨車超載情形，目前國道沿線設有44處地磅站，其中有7處建置啟用動態地磅系統。高速公路局表示，5月1日再啟用國1新營南向、國3樹林北向及後龍北向等3處地磅站動態地磅系統，透過3道門架自動偵測超載、逃磅車輛車牌及影像畫面。

高公局表示，目前國道沿線設有44處地磅站，為提升載重大貨車過磅效率，並遏阻載重大貨車超載及逃磅情形，已於國1汐止南向、員林南向、后里北向、新市南向及岡山北向、國3樹林南向及田寮北向等7處地磅站建置啟用動態地磅系統。

高公局指出，經統計，7處動態地磅系統實施後，超載由實施初期每月330件，降為每月184件；逃磅部分，則由實施初期每月222件大幅降低為每月62件；另載重大貨車遵行免過磅比例逾90%，顯示大多數大貨車駕駛對該系統運作已能瞭解與配合，今年5月1日起再啟用國1新營南向、國3樹林北向及後龍北向等3處地磅站動態地磅系統。

高公局表示，主線篩選式動態地磅是於國道主線設置3道門架，當載重大貨車行進至第1道門架時，動態地磅及車牌辨識系統同時啟動，以偵測車輛總重及辨識車輛車號；明顯未超載車輛車號會顯示於第2道門架上方CMS，毋須進入地磅站過磅。

高公局指出，若載重大貨車之駕駛人未於該CMS看到自身車號，則須依標誌指示進站過磅，否則第3道門架的錄影設備會記錄逃磅車輛車牌及影像畫面，並提供給公警局依「道路交通管理處罰條例」第29-2條第4項規定予以舉發9萬元罰鍰。

高公局呼籲，貨車駕駛裝載貨物切勿超載，應平均置放、嚴密覆蓋並捆紮牢固，以免貨物散落或於緊急狀況時影響車輛操控；行駛高速公路應妥為檢查車況並與前車保持適當安全距離，切勿超速超載或疲勞駕駛，以維自身及他人行車安全；尤其行經匝環道時，務必依速限行駛，並隨時注意車前狀態，以安全進出高速公路。

國道 高公局 高速公路

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