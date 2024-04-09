台中護理師胃悶痛吃成藥壓不住 不菸不酒竟罹「最凶險胃癌」

47歲張姓護理師生活規律不菸不酒，因工作忙，有時上腹部悶痛或胃食道逆流等問題就吃成藥緩解，沒想到症狀逐漸加劇，日前安排胃鏡檢查，竟發現是被稱為「最凶險胃癌」的戒指環細胞型胃癌第一期，經接受微創腹腔鏡手術以及化療，她在一個月後順利重返職場，並努力抗癌。

亞洲大學附屬醫院一般外科主治醫師林裕強說，根據最新統計資料，國人癌症發生率中，胃癌排名第十位，死亡率更是高居第九位，年增約逾4000例新個案。這名護理師罹患的戒指環細胞型胃癌屬於瀰漫型胃癌，十分棘手，被稱為「最凶險胃癌」，腫瘤不僅已侵犯至黏膜下，並擴散到附近淋巴結，必須盡快採取積極治療，才能避免病情惡化，外科手術是目前治療胃癌最重要的方式。

這名護理師與醫療團隊溝通後，接受以微創腹腔鏡手術，切除遠端3/4的胃部，廓清淋巴結，再將剩餘胃部與小腸重新吻合重建，並搭配化療藥物輔助治療，她在一個月後順利重返職場，努力抗癌。

林裕強提醒，胃癌危險因子十分多元，包括幽門螺懸桿菌、家族遺傳、年齡老化、抽菸喝酒、不健康飲食等，都是致癌高風險群，唯有透過健康生活型態、良好飲食習慣、幽門螺旋桿菌有效治療以及適時的胃鏡檢查等，才能更進一步降低胃癌的發生率。

他強調，胃癌初期症狀十分難以察覺，一旦確診時，又往往已是晚期，所幸隨著醫療科技進展，透過手術、化療合併標靶治療或免疫治療等工具，均可有效延長存活期，一旦出現相關症狀，只要不放棄，願意接受檢查及早就醫診療，都有機會更早復原，回歸日常生活。