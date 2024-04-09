快訊

「天狗吞日」後3星座好運到！射手家庭是財庫、處女接正財、第一名要加薪了

通報人數暴增至82例！王品初瓦、嚮辣疑似食物中毒 初步檢驗出爐

東港船長終回家...吃豬腳麵線還原失聯過程：我沒做壞事啦！

台中護理師胃悶痛吃成藥壓不住 不菸不酒竟罹「最凶險胃癌」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫師林裕強提醒，胃癌症狀難以察覺，患者往往在患病後期才意外得知，提醒定期健檢及早發現治療。圖／亞大醫院提供
醫師林裕強提醒，胃癌症狀難以察覺，患者往往在患病後期才意外得知，提醒定期健檢及早發現治療。圖／亞大醫院提供

47歲張姓護理師生活規律不菸不酒，因工作忙，有時上腹部悶痛或胃食道逆流等問題就吃成藥緩解，沒想到症狀逐漸加劇，日前安排胃鏡檢查，竟發現是被稱為「最凶險胃癌」的戒指環細胞型胃癌第一期，經接受微創腹腔鏡手術以及化療，她在一個月後順利重返職場，並努力抗癌。

亞洲大學附屬醫院一般外科主治醫師林裕強說，根據最新統計資料，國人癌症發生率中，胃癌排名第十位，死亡率更是高居第九位，年增約逾4000例新個案。這名護理師罹患的戒指環細胞型胃癌屬於瀰漫型胃癌，十分棘手，被稱為「最凶險胃癌」，腫瘤不僅已侵犯至黏膜下，並擴散到附近淋巴結，必須盡快採取積極治療，才能避免病情惡化，外科手術是目前治療胃癌最重要的方式。

這名護理師與醫療團隊溝通後，接受以微創腹腔鏡手術，切除遠端3/4的胃部，廓清淋巴結，再將剩餘胃部與小腸重新吻合重建，並搭配化療藥物輔助治療，她在一個月後順利重返職場，努力抗癌。

林裕強提醒，胃癌危險因子十分多元，包括幽門螺懸桿菌、家族遺傳、年齡老化、抽菸喝酒、不健康飲食等，都是致癌高風險群，唯有透過健康生活型態、良好飲食習慣、幽門螺旋桿菌有效治療以及適時的胃鏡檢查等，才能更進一步降低胃癌的發生率。

他強調，胃癌初期症狀十分難以察覺，一旦確診時，又往往已是晚期，所幸隨著醫療科技進展，透過手術、化療合併標靶治療或免疫治療等工具，均可有效延長存活期，一旦出現相關症狀，只要不放棄，願意接受檢查及早就醫診療，都有機會更早復原，回歸日常生活。

手術 胃癌 重返職場

延伸閱讀

擅自打美容針致女子顏面皮膚壞死 新竹診所護理師慘了

真希望沒那麼拼命工作 安寧護理師曝臨終病人最常見的5大遺憾

不畏強震挺身護嬰 護理師：當下沒時間害怕

癌症化療痛苦不堪想放棄 轉介中醫調整撐過療程

相關新聞

外食後群體不適連環爆 葉彥伯指禍首可能來自「這病毒」

北部連續爆出民眾到餐飲店消費後出現身體不適，因是群體有症狀，外界懷疑是食物因素，不過彰化縣衛生局統計從去年到今年通報民眾...

王品初瓦、嚮辣疑似食物中毒 初步檢驗為諾羅病毒

近期食安危機不斷，王品旗下餐廳「初瓦」及「嚮辣」西門分店疑似食物中毒事件延燒，通報案例至82例。然而，腹瀉就診人次卻是下...

市占逾7成抗生素出現「結晶反應」 1批號回收

衛福部食藥署公布，市占率逾7成抗生素、「南光」克力欣注射液150公絲／公撮，因批號2H3557有結晶情形，將回收效期到明...

台中護理師胃悶痛吃成藥壓不住 不菸不酒竟罹「最凶險胃癌」

47歲張姓護理師生活規律不菸不酒，因工作忙，有時上腹部悶痛或胃食道逆流等問題就吃成藥緩解，沒想到症狀逐漸加劇，日前安排胃...

「初瓦」、「嚮辣」疑食物中毒案再增26例 衛生局將開設食安特別門診

王品旗下餐廳「初瓦」和「嚮辣」西門分店疑似食物中毒風波持續延燒，北市衛生局今公布，截至昨晚再新增26例，2日至5日用完餐...

腸病毒好發季節到 門急診就診人次創十年同期新高

隨著時序進入腸病毒好發季節，國內腸病毒疫情持續升溫。衛福部疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，上周（3月31日至4月6日）腸病...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。