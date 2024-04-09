快訊

「天狗吞日」後3星座好運到！射手家庭是財庫、處女接正財、第一名要加薪了

通報人數暴增至82例！王品初瓦、嚮辣疑似食物中毒 初步檢驗出爐

東港船長終回家...吃豬腳麵線還原失聯過程：我沒做壞事啦！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

腸病毒好發季節到 門急診就診人次創十年同期新高

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
腸病毒增溫，家長帶幼兒到診所接種疫苗預防示意圖。施勝桓提供
腸病毒增溫，家長帶幼兒到診所接種疫苗預防示意圖。施勝桓提供

隨著時序進入腸病毒好發季節，國內腸病毒疫情持續升溫。衛福部疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，上周（3月31日至4月6日）腸病毒門急診就診計7517人次，較前一周的6872就診人次上升9.4%，與歷年相比仍為近十年以來同期最高。他提醒，注意學幼童傳播風險及腸病毒重症前兆病徵。

近期實驗室監測顯示腸病毒持續於社區中活動，檢出以克沙奇A型為主，因社區已出現5例腸病毒71型及1例D68型輕症個案；今年累計1例重症病例，為感染克沙奇A10型，與去年同期病例數2例相當。

疾管署提醒，腸病毒的傳染力強，尤以家庭手足間，以及人與人密切接觸、互動頻繁的場所最容易傳播，例如校園、安親班及托嬰中心等。

另部分患者感染腸病毒後，僅有類似感冒的輕微症狀，不易察覺及預防，而成為潛在傳染源。疾管署籲請家長及教托育機構提高警覺，留意嬰幼兒健康狀況，並確實做好手部衛生與環境消毒，尤其大人返家務必先更衣、以肥皂洗手後再抱小孩，且無論是大人或小孩，皆應落實肥皂勤洗手，特別是「吃東西前、跟小寶寶玩前、擤鼻涕後、上廁所後以及看病前後」，且要確實做到「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟，以降低腸病毒傳播的風險。

疾管署提醒，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。

2015到2024年腸病毒健保門急診就診人次趨勢圖。圖／疾管署提供
2015到2024年腸病毒健保門急診就診人次趨勢圖。圖／疾管署提供

疫情 疾管署 腸病毒

延伸閱讀

腸病毒增溫！台中就診倍增 醫：嚴防「重症大魔王」

到院前啟動葉克膜 ECPR無縫接軌救回在家昏倒56歲男

家有小孩注意！ 腸病毒門診數近10年同期最高

腸病毒疫情「還沒到高峰」 台大醫建議家長做1事

相關新聞

外食後群體不適連環爆 葉彥伯指禍首可能來自「這病毒」

北部連續爆出民眾到餐飲店消費後出現身體不適，因是群體有症狀，外界懷疑是食物因素，不過彰化縣衛生局統計從去年到今年通報民眾...

王品初瓦、嚮辣疑似食物中毒 初步檢驗為諾羅病毒

近期食安危機不斷，王品旗下餐廳「初瓦」及「嚮辣」西門分店疑似食物中毒事件延燒，通報案例至82例。然而，腹瀉就診人次卻是下...

市占逾7成抗生素出現「結晶反應」 1批號回收

衛福部食藥署公布，市占率逾7成抗生素、「南光」克力欣注射液150公絲／公撮，因批號2H3557有結晶情形，將回收效期到明...

台中護理師胃悶痛吃成藥壓不住 不菸不酒竟罹「最凶險胃癌」

47歲張姓護理師生活規律不菸不酒，因工作忙，有時上腹部悶痛或胃食道逆流等問題就吃成藥緩解，沒想到症狀逐漸加劇，日前安排胃...

「初瓦」、「嚮辣」疑食物中毒案再增26例 衛生局將開設食安特別門診

王品旗下餐廳「初瓦」和「嚮辣」西門分店疑似食物中毒風波持續延燒，北市衛生局今公布，截至昨晚再新增26例，2日至5日用完餐...

腸病毒好發季節到 門急診就診人次創十年同期新高

隨著時序進入腸病毒好發季節，國內腸病毒疫情持續升溫。衛福部疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，上周（3月31日至4月6日）腸病...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。