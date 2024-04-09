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腸病毒好發季節到 門急診就診人次創十年同期新高
隨著時序進入腸病毒好發季節，國內腸病毒疫情持續升溫。衛福部疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，上周（3月31日至4月6日）腸病毒門急診就診計7517人次，較前一周的6872就診人次上升9.4%，與歷年相比仍為近十年以來同期最高。他提醒，注意學幼童傳播風險及腸病毒重症前兆病徵。
近期實驗室監測顯示腸病毒持續於社區中活動，檢出以克沙奇A型為主，因社區已出現5例腸病毒71型及1例D68型輕症個案；今年累計1例重症病例，為感染克沙奇A10型，與去年同期病例數2例相當。
疾管署提醒，腸病毒的傳染力強，尤以家庭手足間，以及人與人密切接觸、互動頻繁的場所最容易傳播，例如校園、安親班及托嬰中心等。
另部分患者感染腸病毒後，僅有類似感冒的輕微症狀，不易察覺及預防，而成為潛在傳染源。疾管署籲請家長及教托育機構提高警覺，留意嬰幼兒健康狀況，並確實做好手部衛生與環境消毒，尤其大人返家務必先更衣、以肥皂洗手後再抱小孩，且無論是大人或小孩，皆應落實肥皂勤洗手，特別是「吃東西前、跟小寶寶玩前、擤鼻涕後、上廁所後以及看病前後」，且要確實做到「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟，以降低腸病毒傳播的風險。
疾管署提醒，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。
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